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«Реал» отправил четыре мяча в ворота «Валенсии»

сегодня, 20:06
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Мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Реал» 1:4 (0:2)
Голы: Мина 57 - Роналду 15 (пенальти), Роналду 37 (пенальти), Марсело 84, Кроос 89.

«Валенсия»: Нето, Лато (Перейра 78), Гарай, Коклен, Монтойя, Гайя, Кондогбиа, Парехо, Гедеш (Солер 46), Мина, Родриго (Дзадза 76).
Главный тренер: Марселино.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема (Асенсио 79), Модрич (Ковачич 89), Бэйл (Васкес 70), Марсело, Каземиро.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Бэйл 51, Гайя 60, Варан 63, Карвахаль 71, Парехо 86.

Судья: Хавьер Эстрада Фернандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Решающий день. «Валенсия» против «Реала».

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Все комментарии
alexfor
alexfor ответил RMUKMU
сегодня в 22:59
Пфф. Есьь контпкт хватит спорить, везде разобрано.
alexfor
alexfor ответил RMUKMU
сегодня в 22:58
С разгона? Ну-ну. К тому же бензема не достааал.
RMUKMU
RMUKMU ответил alexfor
сегодня в 22:57
alexfor:
Нисего спорного с пенальти. Такой же спорнй, как сегодня у бенза. Ну месси понять можно, психанул после как раз мерзкого поведения болел вали, но это уже не игровой момент, у игроков реала случаев мерзкого поведения куда больше.
В Бензема защитник влетел с разгона, чего тут спорного.
RMUKMU
RMUKMU ответил alexfor
сегодня в 22:53
alexfor:
И что? Факт нарушения есть, а его актерская игра - другое дело.
Факта нарушения нет. Посмотри на бразильца, он просто бежал, заметить его контакт не смог даже Суарес, от такого невозможно упасть.
Верг
Верг
сегодня в 22:51
роналду тот еще шалун
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:50
Реал восстановился но чемпионом Испании не будет
RMUKMU
RMUKMU ответил alexfor
сегодня в 22:49
alexfor:
Нисего спорного с пенальти. Такой же спорнй, как сегодня у бенза. Ну месси понять можно, психанул после как раз мерзкого поведения болел вали, но это уже не игровой момент, у игроков реала случаев мерзкого поведения куда больше.
После гола из офсайда и неудаления игрока Барселоны болелы Валенсии имели право на недовольство.
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук
сегодня в 22:48
В бутылку залазь,с лучше садись
alexfor
alexfor ответил RMUKMU
сегодня в 22:46
И что? Факт нарушения есть, а его актерская игра - другое дело.
RMUKMU
RMUKMU ответил alexfor
сегодня в 22:44
alexfor:
Ты бы разбор с бубновым посмотрел, в той передаче подробнейше разбирали этот момент, так вот там видно было, что всеию же маркиньос малость сыграл в бедро суареса, ну а на такой скорости этого достаточно. К тому де суарес первый на мяче был. У роналду хорошая актерская игра? С ниминарезку можно делать, где он в полуметре от контакта падает)
https://www.soccer.ru/blogs/record/966496
Суарес упал и держался за горло. Даже если посмотреть видео, которое вы все кидали, на котором видно касание его икроножной, то видно, что он упал с задержкой.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:44
Все стадионы Европы свистять в сторону дельфина...уже всем надоело как она падает от каждого касания. ...и после каждого касания требует пенальти. ..хочется назвать его другим словом...админы соккера болелы реала и барсы..думаю коммент не пройдёт. .поэтому не назову...
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 22:36
Симулярес?) звучит))))
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 22:35
Что интересно, барся с Айтекиным победила Псж, а потом без своего игрока со свистком опять продула Юве крупно))) И нет больше камбэка😂😂 совпадение?)) да нет конечно..А Реал честно всех прошел, всех чемпионов обыграл..
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 22:35
Ты уверен?А может в этом ты и Апсни были замешаны?
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук
сегодня в 22:34
Барсуки давно трансформировались в скунсов
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 22:31
Реал отправил 4 мяча в ворота Валенсии а Роналду отправил 2 пальца в задницу мерсело.
This is BarCa
This is BarCa
сегодня в 22:29
Зидан: Рад что руководству клуба всё таки удалось договориться и приобрести такое сильное усиление для нашей команды. Мы все знаем что с арбитрами не всегда так просто как с игроками, но мы терпели и наконец дождались.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 22:29
Реал с победой над Валенсией
iglxxx
iglxxx ответил alexfor
сегодня в 22:26
alexfor:
Сколько бы ни получал айтекин, кашшаи получает в разы больше. 1.4 подороже 1.8, думаю.
Да нет с 4 0 вытащить очень дорогова стоит плюс постоянная зарплата в барсе,не зря же на матч с челси назначили
alexfor
alexfor ответил iglxxx
сегодня в 22:21
Сколько бы ни получал айтекин, кашшаи получает в разы больше. 1.4 подороже 1.8, думаю.
alexfor
alexfor ответил RMUKMU
сегодня в 22:19
Нисего спорного с пенальти. Такой же спорнй, как сегодня у бенза.
Ну месси понять можно, психанул после как раз мерзкого поведения болел вали, но это уже не игровой момент, у игроков реала случаев мерзкого поведения куда больше.
iglxxx
iglxxx ответил alexfor
сегодня в 22:19
alexfor:
С псж, конечно, надо будет раскошелиться на судейку, 2 пеналя может и не хватить...
Я не думаю ,что реал много заплатит судейке,а вот АЙТЕКИН наверное зарплату стал получать у баосы
neomessi
neomessi
сегодня в 22:18
Думаю Реал в этом сезоне сделает требл )
RMUKMU
RMUKMU ответил alexfor
сегодня в 22:17
alexfor:
У реала без валенсии много чего эпичного. Это ты все про бутылку стонешь?)) ну так это все было-то до или после пеналя и решающего гола. Сам пеналь был. Так что не пойму, о чем ты.
Спорный был пенальти и да я про бутылку, про позор с бутылкой и мерзкое поведение Месси.
alexfor
alexfor ответил RMUKMU
сегодня в 22:16
Реальный момент, где айтекину можно кинуть предъяву, это за момент с маскерано и ди марией.
alexfor
alexfor ответил RMUKMU
сегодня в 22:14
Ты бы разбор с бубновым посмотрел, в той передаче подробнейше разбирали этот момент, так вот там видно было, что всеию же маркиньос малость сыграл в бедро суареса, ну а на такой скорости этого достаточно. К тому де суарес первый на мяче был.
У роналду хорошая актерская игра? С ниминарезку можно делать, где он в полуметре от контакта падает)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил RMUKMU
сегодня в 22:11
RMUKMU:
Суарес отвратный актёр. Часто запаздывает с падением, откровенно поджимает ноги, каждый раз орёт будто его убивают. Роналду поизящнее, не так откровенно палится. Я видел повтор эпизода с Маркиньосом со многих ракурсов. Не было никакого нарушения, максимум кончиками пальцев задел.
Был Суарес, потом Кусарес, теперь Симулярес. Деградация на лицо.
Гном Гномович
Гном Гномович
сегодня в 22:09
Как мне нравится когда Барселонацы бомбят😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 22:08
Тяжело это признавать, но именно в таких играх проявляется так называемый "класс" команды. Валенсия еще слишком молода, чтобы вытаскивать такие матчи на характере и мастерстве, в составе нет людей "нюхавших порох"... Надеюсь большие победы еще впереди!
RMUKMU
RMUKMU ответил alexfor
сегодня в 22:07
alexfor:
От того что там суарес с псж симулировал, не отменяется факт контакта и нарушения. Роналду не симулирует так? Да брось ты))) сколько эпичных нырков в полуметре от соперника)
Суарес отвратный актёр. Часто запаздывает с падением, откровенно поджимает ноги, каждый раз орёт будто его убивают. Роналду поизящнее, не так откровенно палится.
Я видел повтор эпизода с Маркиньосом со многих ракурсов. Не было никакого нарушения, максимум кончиками пальцев задел.
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