«Реал» отправил четыре мяча в ворота «Валенсии»

Мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Реал» 1:4 (0:2)
Голы: Мина 57 - Роналду 15 (пенальти), Роналду 37 (пенальти), Марсело 84, Кроос 89.
«Валенсия»: Нето, Лато (Перейра 78), Гарай, Коклен, Монтойя, Гайя, Кондогбиа, Парехо, Гедеш (Солер 46), Мина, Родриго (Дзадза 76).
Главный тренер: Марселино.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема (Асенсио 79), Модрич (Ковачич 89), Бэйл (Васкес 70), Марсело, Каземиро.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Бэйл 51, Гайя 60, Варан 63, Карвахаль 71, Парехо 86.
Судья: Хавьер Эстрада Фернандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
P.S красивая комбинация с последним голом.
P.S красивая комбинация с последним голом.