«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» в Кубке Англии.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Ньюкасл» 3:0 (2:0)
Голы: Батшуайи 31, Батшуайи 44, Алонсо 72.
«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Кристенсен, Кэйхилл, Рюдигер, Азар (Баркли 73), Дринкуотер, Канте (Ампаду 78), Педро (Хадсон-Одои 81), Батшуайи.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Айдара, Кларк, Лашель, Манкильо (Мерфи 77), Мбемба, Ритчи, Хэйден (Атсу 83), Шелви, Гейл (Хоселу 64), Сэве.
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
Предупреждение: Мбемба 17.
Судья: Кевин Фрэнд.
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