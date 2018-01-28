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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм, 1’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
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«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

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Лондонский «Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» в Кубке Англии.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Ньюкасл» 3:0 (2:0)
Голы: Батшуайи 31, Батшуайи 44, Алонсо 72.

«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Дзаппакоста, Кристенсен, Кэйхилл, Рюдигер, Азар (Баркли 73), Дринкуотер, Канте (Ампаду 78), Педро (Хадсон-Одои 81), Батшуайи.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Айдара, Кларк, Лашель, Манкильо (Мерфи 77), Мбемба, Ритчи, Хэйден (Атсу 83), Шелви, Гейл (Хоселу 64), Сэве.
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

Предупреждение: Мбемба 17.

Судья: Кевин Фрэнд.

Ранее «Ливерпуль» уступил «Вест Бромвичу» и вылетел из Кубка Англии.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 20:11
Челси с победой!
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
сегодня в 19:46
Команда Бенитеса возила синие автобусные порядки чукотского мешка айда пошёл, но судейский произвол и отскок привели к результату противоположному
Kuprin
Kuprin
сегодня в 19:24
С Арсеном разыграют Кубок
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:23
Этого и следовало ожидать!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:02
пока держутся
VIPded
VIPded
сегодня в 19:00
Молодцы!!!
112910415
112910415
сегодня в 18:55
никак нельзя было иначе
George-CFC
George-CFC
сегодня в 18:50
Пешком добыли победу. С проходом дальше, синие!
Saang
Saang
сегодня в 18:49
Не берут пример с ливеров, молодцы
cska.78
cska.78
сегодня в 18:43
Челси с победой!
drug01
drug01
сегодня в 18:37
С победой!!!!!
Медив
Медив
сегодня в 18:36
Кстати, а что это комментатор выдал про "последний матч Батши"? Это он сам себе придумал?
cska plus
cska plus
сегодня в 18:36
Молодцы!
311
311
сегодня в 18:33
С победой любимый клуб!)
Медив
Медив
сегодня в 18:30
Даже не сомневался. Челси дважды подряд xpеново не играет. Обидно правда, что хpеновая игра выпадает на важные матчи, а хорошая на проходные. Правда хорошая игра с натяжкой, как обычно напривозили телегу детских ошибок в защите. И если бы не великолепная школа Ливерпуля, убившая в Шелви все футбольные таланты, могли бы не так весело все закончить
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:29
Азар походу только в Реал Сосьедат перейдет
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg
сегодня в 18:29
Надеюсь этот безумный начнет доверять Миши и будет ставить его в основу
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:26
Чукотку с победой!
Педро неплохо сыграл.Жаль Парик Фабрегаса не выпустил.Бережет)
feris1
feris1
сегодня в 18:26
Челси с уверенной победой!
Даже ослабленным составом синим не составило труда крупно обыграть Ньюкасл!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:25
Найса! Миши хорош. Второй на шару залетел.
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь
сегодня в 18:25
с победой синие... сложный матч выиграли, не смотря на счёт...
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