«Барселона» отправила Деулофеу в аренду

Информация итальянской прессы подтвердилась — «Барселона» нашла своему нападающему Жерару Деулофеу новый клуб, и им стал «Уотфорд». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. Английский коллектив взял на себя зарплату футболиста в полном объеме с возможным увеличением оклада еще на один миллион евро.

Сперва ожидалось, что «Наполи» подпишет испанца на полноценной основе, но, похоже, каталонцы на форварда все еще рассчитывают.