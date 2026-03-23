Украина – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Украина – Швеция, который состоится 26 марта 2026 года.
Украина
Сборная Украины с большим трудом добилась второго места в группе квалификации, едва не уступив его Исландии. Тем не менее, коллектив участвует в плей-офф квалификации, и немного уступает Швеции по котировкам букмекеров. Матч пройдет на нейтральном поле и коллективам придется привыкать и адаптироваться к этой ситуации. Одна из самых интересных встреч не оставит зрителей равнодушными.
Два последних матча сборной Украины завершились поражением от Франции (0:4) и победой над Исландией (2:0).
Швеция
Сборная Швеции полностью провалила квалификацию и заняла последнее место с двумя баллами в своей группе. Коллектив сыграет за счет хорошего выступления в Лиге Наций. Тем не менее, те матчи давно прошли и сейчас для каждой из сборных есть один поединок, где можно решить свою судьбу и пробиться на чемпионат мира.
Два последних матча Швеции завершились ничьей со Словенией (1:1) и поражением от Швейцарии на выезде (1:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа Украина – 2.95
- Ничья – 3.2
- Победа Швеция – 2.55
Статистика
- Сборная Украины выиграла пять из десяти последних матчей при четырех победах
- Швеция не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что матч не станет результативным, а его исход решит одна результативная ошибка и повезет Швеции.