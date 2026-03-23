Украина – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 18:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Украина – Швеция, который состоится 26 марта 2026 года.

Украина

Сборная Украины с большим трудом добилась второго места в группе квалификации, едва не уступив его Исландии. Тем не менее, коллектив участвует в плей-офф квалификации, и немного уступает Швеции по котировкам букмекеров. Матч пройдет на нейтральном поле и коллективам придется привыкать и адаптироваться к этой ситуации. Одна из самых интересных встреч не оставит зрителей равнодушными.

Два последних матча сборной Украины завершились поражением от Франции (0:4) и победой над Исландией (2:0).

Швеция

Сборная Швеции полностью провалила квалификацию и заняла последнее место с двумя баллами в своей группе. Коллектив сыграет за счет хорошего выступления в Лиге Наций. Тем не менее, те матчи давно прошли и сейчас для каждой из сборных есть один поединок, где можно решить свою судьбу и пробиться на чемпионат мира.

Два последних матча Швеции завершились ничьей со Словенией (1:1) и поражением от Швейцарии на выезде (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Украина – 2.95

Ничья – 3.2

Победа Швеция – 2.55

Статистика

Сборная Украины выиграла пять из десяти последних матчей при четырех победах

Швеция не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что матч не станет результативным, а его исход решит одна результативная ошибка и повезет Швеции.