УЕФА подтвердил, что команда, занявшая 7-е место в АПЛ, может попасть в ЛЧ

1774277092

сегодня, 17:44

УЕФА подтвердил, что команда, занявшая седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2025/26, может получить путёвку в Лигу чемпионов-2026/27.

В этом сезоне Англия уже установила рекорд, представив шесть клубов в главном еврокубке: четыре туда попали через чемпионат, «Тоттенхэм» — как победитель Лиги Европы, и ещё один — благодаря рейтингу коэффициентов УЕФА . Теперь же количество английских участников может вырасти до семи.

Это станет возможным при следующем сценарии:

1. «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и финиширует в АПЛ 5-й или 6-й;

2. «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и также занимает 5-е или 6-е место в чемпионате.