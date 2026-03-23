УЕФА подтвердил, что команда, занявшая 7-е место в АПЛ, может попасть в ЛЧ

УЕФА подтвердил, что команда, занявшая седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2025/26, может получить путёвку в Лигу чемпионов-2026/27.
В этом сезоне Англия уже установила рекорд, представив шесть клубов в главном еврокубке: четыре туда попали через чемпионат, «Тоттенхэм» — как победитель Лиги Европы, и ещё один — благодаря рейтингу коэффициентов УЕФА. Теперь же количество английских участников может вырасти до семи.
Это станет возможным при следующем сценарии:
1. «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и финиширует в АПЛ 5-й или 6-й;
2. «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и также занимает 5-е или 6-е место в чемпионате.
В таком случае седьмая команда АПЛ получит дополнительную путёвку. На данный момент на этой позиции находится «Брентфорд», который может впервые в истории клуба попасть в Лигу чемпионов.
А попали бы они по старой схеме? Не факт. А так, да, сейчас ЛЧ можно начинать смотреть с 1/8.
А попали бы они по старой схеме? Не факт. А так, да, сейчас ЛЧ можно начинать смотреть с 1/8.
Чемпионы АПЛ"...)))
Чемпионы АПЛ"...)))
в 1/8-й ...4 из 6-ти отваливаются за профнепригодность...как в этом сезоне.....
Буржуи какие то ненасытные....как коты на валерьянку....на звон монет....
Если 15-й клуб АПЛ богаче 5-го испанского - добро пожаловать в ЛЧ....вы чемпионы...
в 1/8-й ...4 из 6-ти отваливаются за профнепригодность...как в этом сезоне.....
Буржуи какие то ненасытные....как коты на валерьянку....на звон монет....
Если 15-й клуб АПЛ богаче 5-го испанского - добро пожаловать в ЛЧ....вы чемпионы...