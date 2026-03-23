Англия. Премьер-Лига 2025/2026

УЕФА подтвердил, что команда, занявшая 7-е место в АПЛ, может попасть в ЛЧ

сегодня, 17:44

УЕФА подтвердил, что команда, занявшая седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2025/26, может получить путёвку в Лигу чемпионов-2026/27.

В этом сезоне Англия уже установила рекорд, представив шесть клубов в главном еврокубке: четыре туда попали через чемпионат, «Тоттенхэм» — как победитель Лиги Европы, и ещё один — благодаря рейтингу коэффициентов УЕФА. Теперь же количество английских участников может вырасти до семи.

Это станет возможным при следующем сценарии:

1. «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и финиширует в АПЛ 5-й или 6-й;

2. «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и также занимает 5-е или 6-е место в чемпионате.

В таком случае седьмая команда АПЛ получит дополнительную путёвку. На данный момент на этой позиции находится «Брентфорд», который может впервые в истории клуба попасть в Лигу чемпионов.

Перевод с onefootball.com
IKER-RAUL
сегодня в 19:07
вполне реальный вариант, скорей всего так и будет
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ 44e3xvtpfy8d (раскрыть)
сегодня в 19:04
С одной стороны да, а с другой - может кто-то стрельнуть, как, например, Будё-Глимт в этом сезоне. И они получат достойные премиальные для них.
А попали бы они по старой схеме? Не факт. А так, да, сейчас ЛЧ можно начинать смотреть с 1/8.
lazzioll
сегодня в 18:41, ред.
лет 10 назад такая ситуация вроде в Испании была, там тоже Севилья буксовала в чемпе, но по привычке брала ЛЕ. и Атлетико вроде не очень шел тоже, но мог взять ЛЧ. ну что-то похожее я читал точно про Испанию. только наверное про 6 мест. рейтинг тогда не нужен был, лишних мест не было.
Grizly88
сегодня в 18:36
Раньше лч был лучше
44e3xvtpfy8d
сегодня в 18:21
Лучше меньше участников но качественных... ФИФА чудит
пират Елизаветы
сегодня в 18:14
чтоб массово вылетать в 1\8?
Варвар7
сегодня в 18:12
"Чемпионы , чемпионы
Чемпионы АПЛ"...)))
Jeck Denielse
сегодня в 18:12
Чего им там делать ???
в 1/8-й ...4 из 6-ти отваливаются за профнепригодность...как в этом сезоне.....
Буржуи какие то ненасытные....как коты на валерьянку....на звон монет....
Если 15-й клуб АПЛ богаче 5-го испанского - добро пожаловать в ЛЧ....вы чемпионы...
ilichsityFC
сегодня в 18:01
Лига седьмых мест УЕФА получается?
Tokinos
сегодня в 17:45
Лучше сразу всю АПЛ в ЛЧ определить, почему только семь чемпионов.
Гость
