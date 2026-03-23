Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Уэльс – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 18:49
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Уэльс – Босния и Герцеговина, который состоится 26 марта 2026 года.

Уэльс

Квалификация для этой сборной складывалась нелегко, но Уэльс смог добиться второго места в группе, напоследок разгромив одного из конкурентов. В полуфинале квалификации команда сыграет с Боснией и Герцеговиной и уверена, что должна проходить дальше, особенно учитывая, что букмекеры придерживаются подобного мнения, а домашний стадион станет еще одним преимуществом.

Два последних матча сборной Уэльса завершились победой над Северной Македонией (7:1) и минимальной победой над Лихтенштейном (1:0).

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины до последнего боролась с Австрией за первое место в квалификации, но заняла второе место и вынуждена пройти плей-офф из двух поединков. Встреча с Уэльсом пройдет в гостях, поэтому придется найти в себе силы обороняться и ждать своего момента. Хотя вполне может быть, что гости рискнут сыграть с соперником в открытый футбол и скучно не будет никому.

Два последних матча Боснии и Герцеговины завершились ничьей с Австрией (1:1) и победой над Румынией на своем поле (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа Уэльс – 1.9
  • Ничья – 3.3
  • Победа Босния и Герцеговина – 4.6

Статистика

  • Сборная Украины выиграла пять из десяти последних матчей при четырех победах
  • Швеция не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах
  • Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу Уэльса компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева уверенно начнут поединок и забьют быстрый гол, что поможет им пройти дальше.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 