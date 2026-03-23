Уэльс – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Уэльс – Босния и Герцеговина, который состоится 26 марта 2026 года.

Уэльс

Квалификация для этой сборной складывалась нелегко, но Уэльс смог добиться второго места в группе, напоследок разгромив одного из конкурентов. В полуфинале квалификации команда сыграет с Боснией и Герцеговиной и уверена, что должна проходить дальше, особенно учитывая, что букмекеры придерживаются подобного мнения, а домашний стадион станет еще одним преимуществом.

Два последних матча сборной Уэльса завершились победой над Северной Македонией (7:1) и минимальной победой над Лихтенштейном (1:0).

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины до последнего боролась с Австрией за первое место в квалификации, но заняла второе место и вынуждена пройти плей-офф из двух поединков. Встреча с Уэльсом пройдет в гостях, поэтому придется найти в себе силы обороняться и ждать своего момента. Хотя вполне может быть, что гости рискнут сыграть с соперником в открытый футбол и скучно не будет никому.

Два последних матча Боснии и Герцеговины завершились ничьей с Австрией (1:1) и победой над Румынией на своем поле (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Уэльс – 1.9

Ничья – 3.3

Победа Босния и Герцеговина – 4.6

Статистика

Сборная Украины выиграла пять из десяти последних матчей при четырех победах

Швеция не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу Уэльса компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева уверенно начнут поединок и забьют быстрый гол, что поможет им пройти дальше.