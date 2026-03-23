Уэльс – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Уэльс – Босния и Герцеговина, который состоится 26 марта 2026 года.
Уэльс
Квалификация для этой сборной складывалась нелегко, но Уэльс смог добиться второго места в группе, напоследок разгромив одного из конкурентов. В полуфинале квалификации команда сыграет с Боснией и Герцеговиной и уверена, что должна проходить дальше, особенно учитывая, что букмекеры придерживаются подобного мнения, а домашний стадион станет еще одним преимуществом.
Два последних матча сборной Уэльса завершились победой над Северной Македонией (7:1) и минимальной победой над Лихтенштейном (1:0).
Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины до последнего боролась с Австрией за первое место в квалификации, но заняла второе место и вынуждена пройти плей-офф из двух поединков. Встреча с Уэльсом пройдет в гостях, поэтому придется найти в себе силы обороняться и ждать своего момента. Хотя вполне может быть, что гости рискнут сыграть с соперником в открытый футбол и скучно не будет никому.
Два последних матча Боснии и Герцеговины завершились ничьей с Австрией (1:1) и победой над Румынией на своем поле (3:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа Уэльс – 1.9
- Ничья – 3.3
- Победа Босния и Герцеговина – 4.6
Статистика
- Сборная Украины выиграла пять из десяти последних матчей при четырех победах
- Швеция не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу Уэльса компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что хозяева уверенно начнут поединок и забьют быстрый гол, что поможет им пройти дальше.