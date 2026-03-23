Словакия – Косово: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 18:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Словакия – Косово, который состоится 26 марта 2026 года.

Словакия

Сборная Словакии отлично начала квалификацию и даже обошла Германию в группе, но на дистанции не смогла сохранить лидерство. Тем не менее, коллектив занял второе место и получил в соперники Косово, который по мнению букмекеров хозяева должны обыгрывать. Встреча будет непростой, но хозяева надеются как можно быстрее найти свои моменты и реализовать их, обеспечив проход в финал квалификации.

Два последних матча сборной Словакии завершились разгромным поражением от Германии (0:6) и победой над Северной Ирландией (1:0).

Косово

Сборная Косово является довольно молодым коллективом и в этой квалификации она не смогла в своей квалификационной группе выиграть место на ЧМ 2026. Уже первый поединок футболистам Косово придется сыграть на выезде со Словакией и возможно уже здесь их путь закончится. Победа же выведет гостей в финал квалификации, где соперник точно не будет легче.

Два последних матча Косово завершились ничьей со Швейцарией (1:1) и выездной победой над Словенией (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Словакия – 2.05

Ничья – 3.25

Победа Косово – 4

Статистика

Сборная Словакии не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Косово на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Сборные никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских встречах

Прогноз

Поставить на победу Словакии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Команда имеет более классный подбор футболистов и наверняка на своем поле сможет создать проблемы Косово и пройти дальше.