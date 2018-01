Лондонский «Челси», как и ожидалось, подписал защитника «Ромы» Эмерсона. 23-летний футболист обошелся «синим» в 17 миллионов фунтов стерлингов. Условия контракта пока неизвестны. Бразилец взял в «Челси» 33-й номер, под которым он выступал в «Роме».

В текущем сезоне Эмерсон принял участие всего в одном матче чемпионата Италии.

OFFICIAL: Chelsea have signed Emerson Palmeri from Roma for £17 million. pic.twitter.com/qGTz6bTgtW