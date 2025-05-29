«Ахмат» близок ко второму вылету из РПЛ в истории. Проиграли «Уралу» и потеряли тренера

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вчера, 09:38

Ташуев подал в отставку.

«Ахмат» чаще проигрывал себе, чем соперникам

По ожидаемым очкам они седьмые в РПЛ . У команды дикая разница между статистической оценкой игры и реальными очками. В футболе редко случается такое несоответствие цифр и счета на табло. «Ахмат» мог набрать на 18 очков больше, обойти «Ростов» и «Рубин» в таблице, став сильнейшим середняком. Но за хорошую статистику очки не выдают, нужно было реализовывать моменты. Теперь поздно жаловаться на судьбу и невезение, нужно взять волю в кулак и попытаться не сломаться после поражения от «Урала».

В регулярном сезоне РПЛ команда из Грозного была в зоне прямого вылета, так что 14-е место и два стыковых матча – закономерный итог. «Ахмат» не всегда играл ужасно, но постоянно не хватало последней части головоломки. Команда Ташуева по качеству созданных моментов на восьмой строчке, а ЦСКА лишь немножко выше. «Армейцы» плохо создавали моменты в первой части сезона и не сумели сильно оторваться от одного из аутсайдеров. «Ахмат» пострадал в основном из-за неудачных завершающих ударов.

В Саудовскую Аравию уехал нападающий Мохамед Конате, никто не сумел полноценно заменить физически крепкого форварда в основе. Создав моментов на 45-47 голов, клуб из Грозного получил всего 25 мячей, если отнять автоголы соперников. И хотя команда Ташуева пропустила в РПЛ меньше мячей, чем «Акрон» и «Крылья Советов», чьи футболисты уже в теплых краях на отдыхе, статистика не сыграла за «Ахмат». Их утопили в таблице ничьи, 13 мировых исключили спасение, хотя рассчитывали обойти «Химки».

Клубу из Подмосковья не выдали лицензию, поэтому пока неясно, кто примет участие в следующем сезоне РПЛ . Но если «Пари НН» вылетит от «Сочи», а параллельно «Ахмат» уступит по сумме двух игр «Уралу», то команда Ганчаренко выше в таблице. «Ахмат» впервые за двадцать лет рискует пережить вылет из высшей футбольной лиги. Клуб вернулся спустя два сезона после неудачи в 2005 году и провел 17 сезонов без краха надежд. Именно этой весной показали худший результат на отрезке – четырнадцатое место.

Виноваты лучшие футболисты из состава Ташуева

Опытный тренер подал в отставку после первого матча против «Урала». Можно понять эмоции, ведь не собирались уступать скромному клубу из Екатеринбурга. Хотя в составе «Урала» есть опытные бойцы, которые долго играли в РПЛ , «Ахмат» не слабее по составу. Хотя «Урал» молодого тренера Олега Шатова победил дома 2:1, после матча президент этого клуба привычно критиковал арбитра. Кирилл Левников попал под горячую руку Григория Иванова, но в этот раз обошлось без оскорблений.

Тренерскую бригаду даже не предлагали ликвидировать методами бандитских девяностых годов прошлого века. А если без отсылки к знаменитому неподобающему поведению Иванова, то «Урал» может быть доволен победой, но разочарован разницей в счете. «Ахмат» в состоянии отыграть разницу в один мяч дома. Особенно если люди решат посетить стадион, чего по ходу основной части сезона не было. Жители Грозного словно почувствовали, что команду после пятого и десятого мест ждёт спад.

Виноваты футболисты. В воротах опытный Шелия, у которого были ошибки в первой части сезона и сейвы весной. Виноват латераль Тодорович, не был лидером. Центральные защитники Гандри и Ибишев скорее понравились, но у них хватило разовых ошибок, которые мешали побеждать. Ничьи стали проклятием «Ахмата», а полузащитники не справились с работой. По переходам между фазами игры команда была одной из самых слабых в РПЛ . Надежда лишь на индивидуальную силу вингеров.

Усилий Самородова и Садулаева не хватило для счастья

У «Ахмата» неплохо сыграли фланговые форварды, невзирая на травму ветерана Бериши, но Мелкадзе не всегда радовал голевыми действиями, как весной. Хорошо, что форвард проснулся – именно на счету Георгия гол в ворота «Урала». И плохо, что приличной командной игры не было в решающий момент. У «Ахмата» восемь подряд поединков без побед. Больше не могут навязать борьбу «Зениту» в очных матчах, как раньше. Не предлагают техничный и смелый футбол дома и на чужом поле.

Грозненцы выиграли на выезде один поединок из шестнадцати, но успех против «Ростова» не стал переломным событием, «Ахмат» не перестроился. У них была серия из девяти матчей без поражений во всех турнирах, но Таушеву не хватило везения в ключевых поединках. Не обыграли «Химки» и «Факел», четырех пунктов против соседей в таблице не хватило, чтобы оставить позади кошмарные результаты и сложный сезон. А теперь надо отыгрываться против упрямого «Урала» с хитрым тренером.

У Шатова нет тренерского опыта, но получил моральное преимущество. «Ахмат» подготовит временный тренер, а между матчами всего несколько дней. Ответный поединок пройдет в субботу. Там тоже сыграет рослый хорватский форвард Мартин Секулич, сделавший дубль в первом стыковом матче. Оставшиеся ветераны «Урала» времен РПЛ и новые футболисты мечтают вернуться в элиту. А вот судьба «Ахмата» утонула в утреннем тумане, команда расклеилась и не удалось найти правильного тренера.