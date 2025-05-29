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«Зенит» может продать Вендела за 20 миллионов евро

вчера, 12:14

Катарский клуб «Аль-Садд» ведет переговоры с 27-летним бразильским полузащитником «Зенита» Венделом.

Сумма возможной сделки может составить порядка 20 миллионов евро.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:38
Еще "неумней" отрицать очевидное. Практически 100 % и бразильцев и наших в Зените неуклонно деградируют, иногда до лавки. Причины мне известны, Но с Вашим мировоззрением их понять и воспринять невозможно.
Capral
Capral
вчера в 22:05, ред.
Анатолий Кандауров.

Ваш комментарий, от сегодня 18:39 меня глубоко взволновал. Как всегда- очень грамотно и профессионально, и как обычно без шансов для оппонента. Всегда уважаю комментарии подкрепленные фактами, можно даже без цифр. Все перечисленные Вами фамилии, действительно имели место опуститься до уровня плинтуса, в чем немалая заслуга тов.Семака С.Б. и конечно Газпрома.
Что касается того, что без Вашего оппонента было скучно, то признаться, я лично не заскучал и его отсутствия не заметил...
Вам, Уважаемый Анатолий- благодарность за очередной обстоятельный и диссертационный доклад!!! Умение излагать грамотно свои мысли и положить соперника на лопатки, всегда ценилось- еще в древней Греции.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:39
Спешу вам сообщить как психолог, что упертость и нежелание понять оппонента - не лучшие ваши личные качестве, как в целом эрудированного человека. Речь о исходном и текущем статусе упомянутых мною людей. Клаудиньо и Малком - игроки олимпийской сб. Бразилии ( в начале газпромовской карьеры) Далее Вендел и Малком были вызваны на сбор сб. Бразилии, но в свете предстоящей игры Зенита с Челси Газпром отозвал их, за что Зенит подвергся санкциям. А затем статус всех газпромовских бразильцев, кроме этих 4- еще и Альберто, Ренана, Кейроса, Артура постепенно сполз до уровня неинтересных сб. Бразилии. Хотя последние и рванули из Зенита, но как говорят "осадочек" остался. Иначе говоря. Зенит для бразильцев в том числе и молодых - это глухой забор на пути в сб. Бразилии. Причина банальная, точнее их 2. Первая и главная - огромные деньги ( чтобы не разбежались) и вторая "уровень гл. тренера.
P.S. К сожалению могу со всей определенностью констатировать, что мои аргументы будут проигнорированы и в качестве ответа будет приведена некая банальность, не подкрепленная ни логикой, ни фактами. Тем не менее мне в профессиональном плане любопытно общаться с подобными типами психоличностей. Удачи Вам. Кстати без Вас было скучновато
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Сборная Бразилии это 20 человек....
А бразильцев в футболе - тысячи....
99,74% игроков - безрезультатно мечтают поиграть в Сборной....
И давать заключение что мечты остаются мечтами из-за Газпрома скажем мягко - не умно...
Если игрок и агент понимают минимальность шансов на попадание в сборную и параллельно решают подзаработать - не вижу в этом ничего предосудительного....мечты - мечтами...средства - средствами....
Ещё неумней ждать пополнение сборной Бразилии из команд не играющих в еврокубках....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:21
А ранее такие были. Карвальо, Лав, Дуду Жо. Из РПЛ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:18
Таких нет. Точнее по недоразумению претендовал Бруно Фукс и все. А через Зенит прошли те кто претендовал на сб. Бразилии, но благодаря Зениту потеряли такие шансы. Это Малком.Клауд, Вендел, Нино, на очереди Энрике. Выбор простой. Либо деньги Газпрома, либо сб. Бразилии. Иных вариантов нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:45
1.Вендел перешёл в Зенит не из Бразилии...
2.Перечислите хотя бы 5-6 игроков, из клуба РПЛ (за последние 5 лет) которому симпатизируете Вы, вызванных в Сборную Бразилии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:16
Всё правильно....
Если Вендела менять на деньги...то какая разница кто их даёт...."Барселона" или «Аль-Садд».....
Брали за ту же сумму что и отдают....
За неполные 5 лет - 8 титулов....
Был заметен и полезен...Спасибо за годы в РПЛ...!!
Удачной сделки !!
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:11
Анатолий!..Как говорил главный герой ..у нас в лесах Бразилии очень много диких обезьян)))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:53
Мани, мани ... Потеряна суть футбола!
альсато
альсато
вчера в 13:48
В наше время, когда ПОТОЛОК (на все наши изделия и то, что Богом предоставлено) ФК Зенит все же зарабатывает))))
Neoprene
Neoprene
вчера в 13:30
Никак на повышение собрался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:50
Бразильцы после Зенита идут одной дорогой, минуя сб. Бразилии. Малклм...., Клаудиньо.... Вендел. ... следующий Энрике.
Путь проверенный из Бразилии в Газпром ( куча денег) и на покой.
Verej
Verej
вчера в 12:45
Толку от него все равно нет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 42jr22awk3bp (раскрыть)
вчера в 12:41, ред.
Сколько это будет в Суторминых-лучше даже не считать ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:40
Будут зажигать с Клаудиньо вместе.
yu29uz7k9yak
yu29uz7k9yak
вчера в 12:30
Нормальная цена, больше за него никто не даст.
lotsman
lotsman
вчера в 12:24
Вендела надо продавать. Играть в Зените он уже не будет, будет дурака валять.
42jr22awk3bp
42jr22awk3bp
вчера в 12:17
А потом купить 2 Соболева.
Гость
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