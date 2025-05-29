«Зенит» может продать Вендела за 20 миллионов евро

Катарский клуб «Аль-Садд» ведет переговоры с 27-летним бразильским полузащитником «Зенита» Венделом.
Сумма возможной сделки может составить порядка 20 миллионов евро.
Катарский клуб «Аль-Садд» ведет переговоры с 27-летним бразильским полузащитником «Зенита» Венделом.
Сумма возможной сделки может составить порядка 20 миллионов евро.
Ваш комментарий, от сегодня 18:39 меня глубоко взволновал. Как всегда- очень грамотно и профессионально, и как обычно без шансов для оппонента. Всегда уважаю комментарии подкрепленные фактами, можно даже без цифр. Все перечисленные Вами фамилии, действительно имели место опуститься до уровня плинтуса, в чем немалая заслуга тов.Семака С.Б. и конечно Газпрома.
Что касается того, что без Вашего оппонента было скучно, то признаться, я лично не заскучал и его отсутствия не заметил...
Вам, Уважаемый Анатолий- благодарность за очередной обстоятельный и диссертационный доклад!!! Умение излагать грамотно свои мысли и положить соперника на лопатки, всегда ценилось- еще в древней Греции.
Ваш комментарий, от сегодня 18:39 меня глубоко взволновал. Как всегда- очень грамотно и профессионально, и как обычно без шансов для оппонента. Всегда уважаю комментарии подкрепленные фактами, можно даже без цифр. Все перечисленные Вами фамилии, действительно имели место опуститься до уровня плинтуса, в чем немалая заслуга тов.Семака С.Б. и конечно Газпрома.
Что касается того, что без Вашего оппонента было скучно, то признаться, я лично не заскучал и его отсутствия не заметил...
Вам, Уважаемый Анатолий- благодарность за очередной обстоятельный и диссертационный доклад!!! Умение излагать грамотно свои мысли и положить соперника на лопатки, всегда ценилось- еще в древней Греции.
P.S. К сожалению могу со всей определенностью констатировать, что мои аргументы будут проигнорированы и в качестве ответа будет приведена некая банальность, не подкрепленная ни логикой, ни фактами. Тем не менее мне в профессиональном плане любопытно общаться с подобными типами психоличностей. Удачи Вам. Кстати без Вас было скучновато
P.S. К сожалению могу со всей определенностью констатировать, что мои аргументы будут проигнорированы и в качестве ответа будет приведена некая банальность, не подкрепленная ни логикой, ни фактами. Тем не менее мне в профессиональном плане любопытно общаться с подобными типами психоличностей. Удачи Вам. Кстати без Вас было скучновато
А бразильцев в футболе - тысячи....
99,74% игроков - безрезультатно мечтают поиграть в Сборной....
И давать заключение что мечты остаются мечтами из-за Газпрома скажем мягко - не умно...
Если игрок и агент понимают минимальность шансов на попадание в сборную и параллельно решают подзаработать - не вижу в этом ничего предосудительного....мечты - мечтами...средства - средствами....
Ещё неумней ждать пополнение сборной Бразилии из команд не играющих в еврокубках....
А бразильцев в футболе - тысячи....
99,74% игроков - безрезультатно мечтают поиграть в Сборной....
И давать заключение что мечты остаются мечтами из-за Газпрома скажем мягко - не умно...
Если игрок и агент понимают минимальность шансов на попадание в сборную и параллельно решают подзаработать - не вижу в этом ничего предосудительного....мечты - мечтами...средства - средствами....
Ещё неумней ждать пополнение сборной Бразилии из команд не играющих в еврокубках....
2.Перечислите хотя бы 5-6 игроков, из клуба РПЛ (за последние 5 лет) которому симпатизируете Вы, вызванных в Сборную Бразилии.
2.Перечислите хотя бы 5-6 игроков, из клуба РПЛ (за последние 5 лет) которому симпатизируете Вы, вызванных в Сборную Бразилии.
Если Вендела менять на деньги...то какая разница кто их даёт...."Барселона" или «Аль-Садд».....
Брали за ту же сумму что и отдают....
За неполные 5 лет - 8 титулов....
Был заметен и полезен...Спасибо за годы в РПЛ...!!
Удачной сделки !!
Если Вендела менять на деньги...то какая разница кто их даёт...."Барселона" или «Аль-Садд».....
Брали за ту же сумму что и отдают....
За неполные 5 лет - 8 титулов....
Был заметен и полезен...Спасибо за годы в РПЛ...!!
Удачной сделки !!
Путь проверенный из Бразилии в Газпром ( куча денег) и на покой.
Путь проверенный из Бразилии в Газпром ( куча денег) и на покой.