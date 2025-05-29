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Стефано Пиоли может возглавить «Аталанту»

вчера, 13:01

Главный тренер «Аль-Насра», бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли, входит в тройку претендентов на замену Джан Пьеро Гасперини у руля «Аталанты».

67-летний Гасперини уже принял решение покинуть клуб, о чём официально уведомил руководство.

В то же время Пиоли может вскоре расстаться с саудовским «Аль-Насром», и «Аталанта» осведомлена о текущем положении специалиста.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 15:02
Сделал чемпионом Италии никакущий Милан - сделает чемпионом и Аталанту.
А фанаты Милана будут ждать как Аллегри "ой может хоть он спасет нас".
6u8rbchht6hm
6u8rbchht6hm
вчера в 13:04
Тренер опытный прошёл огни и воды! Успехоан желаем!
Гость
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