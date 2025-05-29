Стефано Пиоли может возглавить «Аталанту»

Главный тренер «Аль-Насра», бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли, входит в тройку претендентов на замену Джан Пьеро Гасперини у руля «Аталанты».
67-летний Гасперини уже принял решение покинуть клуб, о чём официально уведомил руководство.
В то же время Пиоли может вскоре расстаться с саудовским «Аль-Насром», и «Аталанта» осведомлена о текущем положении специалиста.
А фанаты Милана будут ждать как Аллегри "ой может хоть он спасет нас".
А фанаты Милана будут ждать как Аллегри "ой может хоть он спасет нас".