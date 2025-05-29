Стефано Пиоли может возглавить «Аталанту»

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вчера, 13:01

Главный тренер «Аль-Насра», бывший тренер «Милана» , входит в тройку претендентов на замену у руля «Аталанты».

67-летний Гасперини уже принял решение покинуть клуб, о чём официально уведомил руководство.

В то же время Пиоли может вскоре расстаться с саудовским «Аль-Насром», и «Аталанта» осведомлена о текущем положении специалиста.