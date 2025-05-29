«Аль-Наср» сегодня объявит об уходе Криштиану Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» планирует сегодня официально объявить о расставании с 40-летним Криштиану Роналду.
Форвард может принять участие в клубном чемпионате мира, однако пока неясно, за какую команду он сыграет.
Роналду сохраняет обязательства перед саудовским правительством по продвижению страны, которую на турнире будет представлять «Аль-Хиляль».
Переход станет возможным благодаря дополнительному трансферному окну, открытому с 2 по 10 июня.
Роналду выступал за «Аль-Наср» с января 2023 года, но за это время не выиграл ни одного трофея с клубом.
Думаю самый оптимальный вариант для него.
Думаю самый оптимальный вариант для него.
по сабжу мы видим, как от семерки Реала до шестерки арабов. тоже тип развития)
главное чтобы пенальти бить дали.
по сабжу мы видим, как от семерки Реала до шестерки арабов. тоже тип развития)
главное чтобы пенальти бить дали.