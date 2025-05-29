«Аль-Наср» сегодня объявит об уходе Криштиану Роналду

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вчера, 11:45

Саудовский клуб «Аль-Наср» планирует сегодня официально объявить о расставании с 40-летним .

Форвард может принять участие в клубном чемпионате мира, однако пока неясно, за какую команду он сыграет.

Роналду сохраняет обязательства перед саудовским правительством по продвижению страны, которую на турнире будет представлять «Аль-Хиляль».

Переход станет возможным благодаря дополнительному трансферному окну, открытому с 2 по 10 июня.

Роналду выступал за «Аль-Наср» с января 2023 года, но за это время не выиграл ни одного трофея с клубом.