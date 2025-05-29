Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Наср» сегодня объявит об уходе Криштиану Роналду

вчера, 11:45

Саудовский клуб «Аль-Наср» планирует сегодня официально объявить о расставании с 40-летним Криштиану Роналду.

Форвард может принять участие в клубном чемпионате мира, однако пока неясно, за какую команду он сыграет.

Роналду сохраняет обязательства перед саудовским правительством по продвижению страны, которую на турнире будет представлять «Аль-Хиляль».

Переход станет возможным благодаря дополнительному трансферному окну, открытому с 2 по 10 июня.

Роналду выступал за «Аль-Наср» с января 2023 года, но за это время не выиграл ни одного трофея с клубом.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» разгромил «Бетис» и стал победителем Лиги конференций
28 мая
Мудрик приехал на финал Лиги конференций, чтобы забрать медаль
28 мая
«Манчестер Юнайтед» был освистан своими фанатами после товарищеского матча
28 мая
«Реймс» привлёк спортсмена, помогавшего ПСЖ перед финалом еврокубка в 96-м
28 мая
Месси и Суарес создали собственный футбольный клуб
27 мая
«Леганес» вылетел из Ла Лиги, «Эспаньол» сохранил место в элите
24 мая
Сортировать
Все комментарии
UncleZack
UncleZack
вчера в 12:52
Ходят слухи что он может перейти в Галатасарай.
Думаю самый оптимальный вариант для него.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:25
кстати, если арабы переведут португальца в аль хиляль, то первый матч будет против реал мадрид.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:18
есть такое - эволюция и ррегресс.
по сабжу мы видим, как от семерки Реала до шестерки арабов. тоже тип развития)
главное чтобы пенальти бить дали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ НЕ Э Г O И СT (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:13
будет забавно, если Аль Наср станет чемпионом, а Аль Хиляль с Роналду на втром.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:58
Сколько верёвочке не виться...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:53
Вот зачем Рону весь этот кипишь?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 