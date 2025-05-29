«Спартак» готов предложить $10 млн за защитника Гастона Мартирену

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вчера, 12:56

«Спартак» проявляет серьёзный интерес к 25-летнему защитнику «Расинга» и готов предложить за его трансфер 10 миллионов долларов.

В нынешнем чемпионате Аргентины Гастон провёл 15 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее зимой 2024-го интерес к уругвайцу проявлял «Зенит», но трансфер не состоялся. Летом того же года Мартирена также не сумел договориться о переходе в «Краснодар».