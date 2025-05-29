«Спартак» проявляет серьёзный интерес к 25-летнему защитнику «Расинга» Гастону Мартирене и готов предложить за его трансфер 10 миллионов долларов.
В нынешнем чемпионате Аргентины Гастон провёл 15 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Ранее зимой 2024-го интерес к уругвайцу проявлял «Зенит», но трансфер не состоялся. Летом того же года Мартирена также не сумел договориться о переходе в «Краснодар».
«Краснодар» близок к трансферу защитника Мартирены за €4,6 млн
16:04 05.01.2025
«Зенит» близок к трансферу защитника Мартирены за € 6 млн
сегодня, 12:56
«Спартак» готов предложить $10 млн за защитника Гастона Мартирену
......интересно на какой сумме остановится этот лот аукциона.......
«Краснодар» близок к трансферу защитника Мартирены за €4,6 млн
16:04 05.01.2025
«Зенит» близок к трансферу защитника Мартирены за € 6 млн
сегодня, 12:56
«Спартак» готов предложить $10 млн за защитника Гастона Мартирену
......интересно на какой сумме остановится этот лот аукциона.......
"Отмечается, что игрок НЕ СЧИТАЕТ Россию приоритетным вариантом продолжения карьеры.
«Расинг» владеет только 70% прав на Мартирену. Еще 30% – у «Ливерпуля Монтевидео», за который он выступал ранее."
Поэтому можно закатать губу... )
"Отмечается, что игрок НЕ СЧИТАЕТ Россию приоритетным вариантом продолжения карьеры.
«Расинг» владеет только 70% прав на Мартирену. Еще 30% – у «Ливерпуля Монтевидео», за который он выступал ранее."
Поэтому можно закатать губу... )
хотят переплатить в два раза! ничего не меняется(((
хотят переплатить в два раза! ничего не меняется(((