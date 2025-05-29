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«Спартак» готов предложить $10 млн за защитника Гастона Мартирену

вчера, 12:56

«Спартак» проявляет серьёзный интерес к 25-летнему защитнику «Расинга» Гастону Мартирене и готов предложить за его трансфер 10 миллионов долларов.

В нынешнем чемпионате Аргентины Гастон провёл 15 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее зимой 2024-го интерес к уругвайцу проявлял «Зенит», но трансфер не состоялся. Летом того же года Мартирена также не сумел договориться о переходе в «Краснодар».

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Все комментарии
Датак
Датак ответ альсато (раскрыть)
вчера в 22:34
отстань)уверен,за ним и ЦСКА пристально следит)
Датак
Датак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:33
а главное - когда..?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:24
7 июля 2024 13:34
«Краснодар» близок к трансферу защитника Мартирены за €4,6 млн

16:04 05.01.2025
«Зенит» близок к трансферу защитника Мартирены за € 6 млн

сегодня, 12:56
«Спартак» готов предложить $10 млн за защитника Гастона Мартирену


......интересно на какой сумме остановится этот лот аукциона.......
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:13
ТАМ же, в источнике, есть продолжение:

"Отмечается, что игрок НЕ СЧИТАЕТ Россию приоритетным вариантом продолжения карьеры.
«Расинг» владеет только 70% прав на Мартирену. Еще 30% – у «Ливерпуля Монтевидео», за который он выступал ранее."


Поэтому можно закатать губу... )
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:56
Чел стоит 5 млн и контракт до 31 дек. 2027 г.
хотят переплатить в два раза! ничего не меняется(((
альсато
альсато
вчера в 13:40
а может 300 тыщ за Носкова (воспитанника ЦСКА) играющего за СКА Хабаровск))))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:14
Правый защитник очень нужен.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:14
Ну может третья попытка будет удачной....
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