Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал уровень футбола в РПЛ

Вингер «Зенита» прокомментировал уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге:

Уровень российского футбола высок, потому что у нас есть и другие команды, как «Краснодар», «Динамо», ЦСКА , которые очень конкурентоспособны. Они тоже борются за титул и являются очень большими командами. Так что считаю, уровень чемпионата России — отличный!