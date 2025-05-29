Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал уровень футбола в РПЛ

Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге:
Уровень российского футбола высок, потому что у нас есть и другие команды, как «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, которые очень конкурентоспособны. Они тоже борются за титул и являются очень большими командами. Так что считаю, уровень чемпионата России — отличный!
Если честно, то приобретение сомнительное было, в Бетисе же у Энрике не получилось...
Если честно, то приобретение сомнительное было, в Бетисе же у Энрике не получилось...