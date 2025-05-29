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Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал уровень футбола в РПЛ

вчера, 14:26

Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге:

Уровень российского футбола высок, потому что у нас есть и другие команды, как «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, которые очень конкурентоспособны. Они тоже борются за титул и являются очень большими командами. Так что считаю, уровень чемпионата России — отличный!

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ catal (раскрыть)
вчера в 22:45
Ну может ты и прав, не следил за ним в Бразилии)
Если честно, то приобретение сомнительное было, в Бетисе же у Энрике не получилось...
catal
catal ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 16:32
Даже в Факеле и Зените зарплаты абсолютно разного уровня, какая "Бразилия"? Я имел в виду Бразилию откуда он пришел, а не Бразилию богатых, это разные Бразилии, как и разные Факел с Зенитом.
nikolah
nikolah ответ catal (раскрыть)
вчера в 15:41
Спорно уже, в Бразилии сейчас хорошие ЗП с появлением БК
catal
catal
вчера в 15:01
Луис Энрике "В Зените платят лучше чем в Бразилии".
ndafxz27dunw
ndafxz27dunw
вчера в 14:33
Про спартак даже не упомянул.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:28
Беги глупец отсюда.
Гость
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