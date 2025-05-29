Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига конференций 2024/2025

Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций и отпраздновал с «Челси»

вчера, 12:06
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Михаил Мудрик был награждён медалью за победу «Челси» в Лиге конференций после разгрома «Бетиса» со счётом 4:1 в финале.

Несмотря на временное отстранение из-за положительного теста на допинг, украинский вингер приехал во Вроцлав, чтобы присутствовать на матче.

После игры футболист присоединился к празднованиям с командой.

Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций и отпраздновал с «Челси»

Подписывайся в ВК
Все новости
«Аль-Наср» сегодня объявит об уходе Криштиану Роналду
Вчера, 11:45
«Челси» разгромил «Бетис» и стал победителем Лиги конференций
28 мая
Мудрик приехал на финал Лиги конференций, чтобы забрать медаль
28 мая
«Манчестер Юнайтед» был освистан своими фанатами после товарищеского матча
28 мая
«Реймс» привлёк спортсмена, помогавшего ПСЖ перед финалом еврокубка в 96-м
28 мая
Месси и Суарес создали собственный футбольный клуб
27 мая
Сортировать
Все комментарии
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 16:43
И в АПЛ вобщем и в Челси в частности есть много игроков слабее Мудрика. Там как минимум 500 человек в заявке на сезон ( из расчёта 20 команд по 25 человек ) . А покажет или не покажет мы посмотрим далее , как минимум потенциал у него есть. Всё зависит от ннго самого. А проба "В" ещё не обнародована , как я понимаю и не всерыта , иак что не понятна будет ли дисквалификация вообще. А зачем его максимальная дисква ?
Capral
Capral ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 15:30
Вы очень тонко и точно подметили возможности Мудрика, и вспомнили, как он феерил за Шахтер, после чего, на него и обратили внимание в Европе. Всё верно. Аплодирую стоя!!!!!!! Помню наш недавний разговор про Барселону, и должен признаться, в определенных моментах- вы ставили меня в неудобное положение, когда заставляли меня задуматься...))) Удачи, всегда и во всем!!!!!!!
Kostya-515
Kostya-515 ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 14:49
Вот это Вас понесло конечно.
Начнем с того, что про Палмера я Вам вообще ничего не говорил, речь шла именно о Мудрике.
Второе, Вы не про тот плей-офф пишите, я писал про другой (я указывал команду, с которой играл Челси с Мудриком в составе).
Третье, о какой политике идет речь? Разговор о футболе, командах и Мудрике шел.
Четвертое, в АПЛ Мудрик "блистал" конечно, то ли дело Ноа, хотя и тем только 1 гол смог забить только))хэто я к тому, что какие команды были, тем и забивал/отдавал).
Ну и последнее, то что какой никакой еврокубок в копилку, согласен)
Удачи Вам!
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:44
Спасибо Виктор. Я к сожалению не так силён в тактических схемах , как вы. Но пишу , то что вижу , со своей колокольни.
Capral
Capral ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 14:35
Отлично сказали- грамотно и по делу!!!!!!! Иногда, читая вас, задаюсь вопросом: "Где и когда, я всё это уже читал"? И тут же вспоминаю: "Так это же я сам и писал"!!!
Вы молодец, очень грамотно и профессионально пишите- в самую девятку!!!!!!! Я скуп на похвалу, но можете мне поверить- вы молодец!!!!!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 14:31
Нигде он себя не покажет. Надеюсь, что и дисквалификация будет полной. Игрок мусорный, который не тянет уровень АПЛ от слова совсем.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 14:27
Согласен , турнир слабый . Игрок нормальный , видел его игры в Шахтёре в ЛЧ и сборной , нормальный игрок . Мы сейчас говорим о конкретно этом турнире . Безусловно Палмер внёс вклад в АПЛ не сравномо больше с Мудриком. Только если ты носишь футболку клуба , получаешь не малые деньги - вышел на игру даже в этом турнире , делай своё дело играй качественно. Это я про Палмера , который в 6 матчах еврокубка , принёс пользу только в финале. Я говорю , что Михаил свою медаль заслужил. Мудрик ещё покажет себя , я уверен.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Kostya-515 (раскрыть)
вчера в 14:22
Ну да , а что 130 миллионный Палмер не смог большего , он же сыграл побольше ? А команды какие были , тем и забивал , отдавал. То что не играл в плейофф на то другие , всем известные обстоятельства . Играл бы доконца плейофф, был бы лучшим по гол плюс пас в Челси в этом турнире. То что турнир слабы , так это понятно , но какой не какой еврокубок в копилку Челси. Я к чему , к тому что на свою медаль он наиграл. Не надо путать футбол и политику. Я считаю Мудрика не слабей Хвичи по потенциалу . Грузин попал в струю , украинец попал в проблемный Челси.
Kostya-515
Kostya-515 ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 13:40
Ну там в целом команды под стать данному игроку.
Великому Панатинаикосу 1 гол и 2 голевые, 1 голевая Генту, 1 гол команде Ноа и 1 гол команде Хайденхайму.
А раунды плей-офф не считаются? 2 матча против Серветт (0 результативных действий).
Тут без сарказма вклад его виден, но и уровень игрока и команд соперника понятен.
James R
James R
вчера в 13:22
Ну, теперь можно празновать чем захочешь, вме равно еще полтора года отдыхать
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 12:56
Нашёл, что выделять. Слабый игрок феерил в таком же слабом турнире. А теперь сравни вклад Палмера в завоевании путёвки в ЛЧ, которая намного важнее какого-то третьесортного турнира, победа в котором лишь даёт место в ЛЕ.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:52
Он вообще не нужен Челси. Мусор и только. Надеюсь его не оправдают, пусть 4 года вне футбола побудет.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Kostya-515 (раскрыть)
вчера в 12:48
Так если без сарказма , он же внёс вклад в 4 матчах 3 гола плюс 3 передачи. У тогоже сверхдорого Палмера в 6 матчах просто 3 передачи и всё . К чему сарказм , если он играл , забивал , отдавал ?
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 12:25
Без него бы не справились конечно, такой вклад внес в победу)
Теперь можно и отмечать на всю катушку весь срок дисквалификации, а там по осени и за ЗМ побороться)))
Capral
Capral
вчера в 12:19
Красавчик!!!!!!! Удачи тебе!!!!!!! Верил и верю в твою невиновность!!!!!!! Возвращайся в строй- ты нужен Челси и своей сборной!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:11
Зачем он вообще нужен был в Челси 🤔🤷🏻‍♂️
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 