Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций и отпраздновал с «Челси»

Михаил Мудрик был награждён медалью за победу «Челси» в Лиге конференций после разгрома «Бетиса» со счётом 4:1 в финале.
Несмотря на временное отстранение из-за положительного теста на допинг, украинский вингер приехал во Вроцлав, чтобы присутствовать на матче.
После игры футболист присоединился к празднованиям с командой.
Начнем с того, что про Палмера я Вам вообще ничего не говорил, речь шла именно о Мудрике.
Второе, Вы не про тот плей-офф пишите, я писал про другой (я указывал команду, с которой играл Челси с Мудриком в составе).
Третье, о какой политике идет речь? Разговор о футболе, командах и Мудрике шел.
Четвертое, в АПЛ Мудрик "блистал" конечно, то ли дело Ноа, хотя и тем только 1 гол смог забить только))хэто я к тому, что какие команды были, тем и забивал/отдавал).
Ну и последнее, то что какой никакой еврокубок в копилку, согласен)
Удачи Вам!
Начнем с того, что про Палмера я Вам вообще ничего не говорил, речь шла именно о Мудрике.
Второе, Вы не про тот плей-офф пишите, я писал про другой (я указывал команду, с которой играл Челси с Мудриком в составе).
Третье, о какой политике идет речь? Разговор о футболе, командах и Мудрике шел.
Четвертое, в АПЛ Мудрик "блистал" конечно, то ли дело Ноа, хотя и тем только 1 гол смог забить только))хэто я к тому, что какие команды были, тем и забивал/отдавал).
Ну и последнее, то что какой никакой еврокубок в копилку, согласен)
Удачи Вам!