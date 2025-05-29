Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций и отпраздновал с «Челси»

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вчера, 12:06

был награждён медалью за победу «Челси» в Лиге конференций после разгрома «Бетиса» со счётом 4:1 в финале.

Несмотря на временное отстранение из-за положительного теста на допинг, украинский вингер приехал во Вроцлав, чтобы присутствовать на матче.

После игры футболист присоединился к празднованиям с командой.