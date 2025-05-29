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«Наполи» предложил Конте повышенную зарплату, чтобы сохранить его в клубе

вчера, 13:40

«Наполи» сделал Антонио Конте новое предложение с улучшенными условиями контракта.

Неаполитанцы готовы повысить зарплату тренеру, чтобы убедить его остаться.

Ранее появилась информация об интересе к 55-летнему специалисту со стороны «Ювентуса».

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:29
Капелло тоже дал победу в чемпионате. Но белые платочки на трибунах сделали своё дело.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 14:16
если нужен результат, а Перес только это ценит, то позовут
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
В Реал не позовут Конте, там ещё Капелло помнят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:04
лучше договориться с Де Лаурентисом, остаться в Наполи и дождаться провала Аморима или Хави Алонсо.
или МЮ, или Реал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:03
Конте не думает о личке.
он амбициозен, и хочет развития проекта, то есть серьезных вложении в команду.
так было в Юве, Тоттенхэме, так и происходит в Наполи.
Юве Конте вернется только если будут гарантии на дорогостоящих трансферов и готовых звезд с высокими зарплатами.
чего туринский клуб пока не может себе позволить.
4utzncu87ju2
4utzncu87ju2
вчера в 13:58
Для Конте Ювентус роднее
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:49
Мне кажется Конте просто играет с Наполи, чтобы выбить себе лучшие условия в Юве. По словам Антонио было понятно, что он не желает продолжать тренеровать Неаполитанцев
pdj58d28pjwu
pdj58d28pjwu
вчера в 13:46
Результат в этом сезоне достигнут именно благодаря ему, достоин требовать прибавки и очень хорошей.
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