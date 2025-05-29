«Наполи» предложил Конте повышенную зарплату, чтобы сохранить его в клубе

«Наполи» сделал Антонио Конте новое предложение с улучшенными условиями контракта.
Неаполитанцы готовы повысить зарплату тренеру, чтобы убедить его остаться.
Ранее появилась информация об интересе к 55-летнему специалисту со стороны «Ювентуса».
«Наполи» сделал Антонио Конте новое предложение с улучшенными условиями контракта.
Неаполитанцы готовы повысить зарплату тренеру, чтобы убедить его остаться.
Ранее появилась информация об интересе к 55-летнему специалисту со стороны «Ювентуса».
или МЮ, или Реал.
или МЮ, или Реал.
он амбициозен, и хочет развития проекта, то есть серьезных вложении в команду.
так было в Юве, Тоттенхэме, так и происходит в Наполи.
Юве Конте вернется только если будут гарантии на дорогостоящих трансферов и готовых звезд с высокими зарплатами.
чего туринский клуб пока не может себе позволить.
он амбициозен, и хочет развития проекта, то есть серьезных вложении в команду.
так было в Юве, Тоттенхэме, так и происходит в Наполи.
Юве Конте вернется только если будут гарантии на дорогостоящих трансферов и готовых звезд с высокими зарплатами.
чего туринский клуб пока не может себе позволить.