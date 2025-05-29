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«Ньюкасл» планирует сделать предложение по Мбеумо

вчера, 13:35

«Ньюкасл» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Брентфорда» Брайану Мбеумо и готовит официальное предложение.

Камерунский форвард давно входит в сферу интересов клуба, а потенциальная сумма трансфера оценивается в 50–60 миллионов фунтов.

Сделка в этих пределах считается реалистичной.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Handra777 (раскрыть)
вчера в 15:26
Всегда рад выслушать мнение людей 👍🏽
Handra777
Handra777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:17
Не буду спорить, наверное Вы правы. Просто видел только пару игр с его участием, то особо не впечатлил.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Handra777 (раскрыть)
вчера в 14:59
Не сильного?
У него в АПЛ 20 голов и 8 голевых передач. Плюс трудяга игрок. Очень классный вингер. Сумма в 50 млн в наше время для такого игрока не дорого.
Андор
Андор
вчера в 13:48
Ньюкасл решил всерьёз усилиться на следующий сезон
Handra777
Handra777
вчера в 13:45
А не дороговато за такого далеко не сильного форварда
Гость
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