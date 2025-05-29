«Ньюкасл» планирует сделать предложение по Мбеумо

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вчера, 13:35

«Ньюкасл» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Брентфорда» и готовит официальное предложение.

Камерунский форвард давно входит в сферу интересов клуба, а потенциальная сумма трансфера оценивается в 50–60 миллионов фунтов.

Сделка в этих пределах считается реалистичной.