«Ньюкасл» планирует сделать предложение по Мбеумо

«Ньюкасл» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Брентфорда» Брайану Мбеумо и готовит официальное предложение.
Камерунский форвард давно входит в сферу интересов клуба, а потенциальная сумма трансфера оценивается в 50–60 миллионов фунтов.
Сделка в этих пределах считается реалистичной.
У него в АПЛ 20 голов и 8 голевых передач. Плюс трудяга игрок. Очень классный вингер. Сумма в 50 млн в наше время для такого игрока не дорого.
У него в АПЛ 20 голов и 8 голевых передач. Плюс трудяга игрок. Очень классный вингер. Сумма в 50 млн в наше время для такого игрока не дорого.