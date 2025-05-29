Проведение товарищеской игры между Уругваем и Россией под угрозой срыва

Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Южноамериканская команда рассматривает возможность проведения ноябрьской выездной серии игр в Южной Корее, а не в России, что ставит под угрозу встречу с россиянами. Основная причина — сложности с организацией второй игры в РФ, так как потенциальные соперники уругвайцев «опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и атак украинских беспилотников».
В случае отказа Уругвая от поездки в Россию, РФС рассматривает возможность организации матча с другими сборными. Среди потенциальных соперников возможны Аргентина, Индонезия или одна из топовых сборных африканского континента, — отмечает один из собеседников Sport24.