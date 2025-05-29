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Проведение товарищеской игры между Уругваем и Россией под угрозой срыва

вчера, 12:53

Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Южноамериканская команда рассматривает возможность проведения ноябрьской выездной серии игр в Южной Корее, а не в России, что ставит под угрозу встречу с россиянами. Основная причина — сложности с организацией второй игры в РФ, так как потенциальные соперники уругвайцев «опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и атак украинских беспилотников».

В случае отказа Уругвая от поездки в Россию, РФС рассматривает возможность организации матча с другими сборными. Среди потенциальных соперников возможны Аргентина, Индонезия или одна из топовых сборных африканского континента, — отмечает один из собеседников Sport24.

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Уругвай  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:37
Одна сборная Уругвая уже побывала в России в 2018 году. 0-3 было в пользу гостей. Эта сборная думает стоит прилетать или нет...
альсато
альсато
вчера в 13:38
а вон оно как)))))
Рипли
Рипли
вчера в 13:19
Да кто бы сомневался.
drug01
drug01
вчера в 12:56
Это очень печально. Давайте сыграем одну игру!
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