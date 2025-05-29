Ташуев: «Пока сложно говорить, поняли ли в клубе моё решение»

Известный российский специалист рассказал о причинах своего ухода с поста главного тренера «Ахмата» после первого стыкового матча за право остаться в РПЛ , в котором грозненцы уступили «Уралу» со счётом 1:2:

Пока сложно говорить, поняли ли в клубе моё решение. Всё было быстро, спонтанно. За два дня, думаю, всё поймут и будут готовиться к ответному матчу. Сейчас уже еду домой, чтобы увидеть своих близких. Планы к меня огромные, сил полно. Хочу работать, творить. Но самое главное — не принимать команды на 16-м месте. За два года это 16-е место выжало из меня всё, остались только шкурки. Хочется более фундаментально поработать, выстроить игру, стратегию. Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат», а дальше буду творить. К сожалению, не получилось.