Только у «Челси» полная коллекция европейских кубков. Палмер прервал испанскую гегемонию в финалах

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вчера, 12:26

Девятая победа лондонцев в Европе.

Лига Конференций

У «Челси» девять трофеев после 13 финалов. В Лиге конференций у лондонцев одна попытка и первый успех. Плеймейкер Палмер двумя ассистами перевернул непростой для фаворита матч против «Бетиса». Команде с Иско и Антони не хватило свежести и творчества во втором тайме, хотя первый они выиграли. Уступили неординарному и забавному Палмеру, у которого английские врачи отмечают характерные особенности поведения молодых людей из аутического спектра.

Коул получил приз лучшему игроку финала и запихнул награду в трусы, насмешив репортершу детским объяснением: «У меня нет карманов». Палмер – один из самых смешных футболистов современности, хотя случайно рождает юмор. Он как спокойный мистер Бин, если бы Бин не был продуманным персонажем умного комика. А для Эрнандеса, Джексона, Санчо и Кайседо победа имела флёр зверски серьезной баллады о неудачах и переживаниях на поле и за его пределами.

Настрадались, но победили. Тренер Мареска после матча сидел на скамейке со своим папой Паскуале. Тот был на финале «Манчестер Сити», когда ассистент Гвардиолы праздновал победу над «Интером» в ЛЧ . А вчера тренер Мареска обыграл профессионального отца Пеллегрини. Энцо и Мануэль работали вместе, у них рядом дома в Испании. Летом чилиец играет в пул с итальянцем, проводят семьями вечеринки у бассейна. Судьба свела в финале, где Мареске было сложно.

Лига чемпионов

Только у «Челси» полная коллекция европейских трофеев. Можно придраться, что лондонцы не выигрывали старый Кубок чемпионов и не побеждали в Кубке ярмарок, но эти турниры были праотцами Лиг чемпионов и Европы, которые есть в музее «Челси». Сложнее всего было выиграть главный трофей, ведь лондонцы не покорили Лигу чемпионов сразу. В первом финале помешали не испанцы, хотя они специалисты по сбору еврокубков, а давно знакомый соперник – «Манчестер Юнайтед».

Команда Фергюсона не сумела уничтожить защиту Чеха за два часа изнурительного финала в Москве. Но в серии пенальти ван дер Сар не подвел, а Терри попал мячом в штангу. Вчера Джон победил хавбека «Тоттенхэма» Мэддисона в турнире по гольфу. Когда Джеймс вручал сопернику кубок, то легендарный защитник «Челси» пошутил, что он за неделю сравнялся по количеству новых трофеев со «шпорами». А вот Лигу чемпионов Терри выиграл в 2012 году после тяжелейшего финала с «Баварией».

Клуб из Мюнхена до вчерашней ночи был последним покорителем испанцев в финалах еврокубков, если не учитывать победы клубов Ла Лиги над соотечественниками. Неудача «Бетиса» прервала 24-летнюю серию успехов. «Челси» поддержал практику «Баварии». Именно немцев обыграли в финале Лиги чемпионов 2012 года в серии пенальти. А четыре года назад немецкий наставник Тухель снова привез ценный трофей в музей «Челси»: гол Хаверца остановил в решающий день «Манчестер Сити».

Суперкубок УЕФА

Как ни странно, самые сложные для «Челси» финалы. Зато еврокубок из одного матча взяли с первой попытки, обыграв команду Гуса Хиддинка. Голландец тогда тренировал «Реал», а «Челси» разыгрывал Суперкубок УЕФА как победитель Кубка обладателей кубков. Возглавлял англичан легендарный Джанлука Виалли. На поле было три итальянца – Ди Маттео, Дзола и Казираги, а в обороне «Челси» играли новоиспеченные чемпионы мира из Франции Лебеф и Десайи. Опытные бойцы не боялись «Реала».

У испанцев был шикарный состав, но Пануччи, Йерро, Роберто Карлос, Редондо и Рауль не переиграли «Челси» в августовском финале. Единственный гол забил уругвайский хавбек Пойет. Виалли остановил Хиддинка, а дальше у «Челси» было три подряд поражения в финалах Суперкубка УЕФА . Они уступали «Атлетико» с разницей 1:4, а хет-трик сделал Фалькао, который позже неудачно играл за «Челси». Дальше было три серии пенальти: «Баварии» и «Ливерпулю» уступили, а «Вильярреал» переиграли.

Кубок обладателей кубков

Рекордсменом по победам в бывшем турнире УЕФА является «Барселона». У каталонцев четыре успеха после шести финалов. Дальше идут киевское «Динамо», «Андерлехт», «Милан» и «Челси», у этих клубов по два успеха. Итальянцы и бельгийцы также проигрывали в финалах, а у «Челси» только две удачные попытки. Точнее три, ведь англичане провели переигровку. Хронологически это первая европейская победа «Челси», стартовый кубок взяли в 1971 году, обыграв «Реал».

Забавно, что в полуфиналах «Челси» остановил «Манчестер Сити», словно играли сейчас. Команда Дейва Секстона встретила «Реал» опытного Муньоса. В Греции была ничья 1:1, легендарный форвард Питер Осгуд не позволил фавориту победить. В переигровке «Челси» победил 2:1, а в конце двадцатого века клуб снова сыграл в финале Кубка обладателей кубков: гол Дзолы принес успех со «Штутгартом» молодого тренера Лёва. К слову, в полуфинале немцы выбили «Локомотив» Семина.

Лига Европы

«Челси» не выигрывал Кубок УЕФА , зато дважды был в финалах Лиги Европы и побеждал невезучих соперников. «Бенфику» топит «проклятие» Беллы Гуттманна. Суеверные португальцы верят, что бывший тренер после скандального расставания с «орлами» предрек их на поражения в еврокубках. У «Арсенала» нет знаменитых историй о еврейской магии, соседи «Челси» просто не умеют побеждать в Европе. В лондонском дерби «Челси» легко испортил «канонирам» настроение.

Эден Азар не выигрывал Лигу чемпионов, зато сделал дубль в финале Лиги Европы против «Арсенала». Команда Эмери пережила разгром 4:1, как и «Бетис». У «Челси» больше нет крупных побед в финалах, только два поединка с одинаковой разницей мячей. А вот в другом финале с «Бенфикой» было сложнее, двенадцать лет назад у тренера Жезуша была классная команда. В финале сыграли Гарай и Мельгарехо, знакомые фанатам РПЛ , а решающий мяч на счету Ивановича.

Бранислав играл за «Локомотив», а затем из «Челси» перешел в «Зенит». У лондонцев игроки на любой вкус. И бойцы, как Терри с Ивановичем, и творческие Дзола и Азар, и разноплановые Канте и Лэмпард, и упрямые Жиру и Дрогба. Хорошо подходят для матчей плей-офф и побед в финалах. Часто видели серии пенальти, «Челси» не всегда доминировал, но им хватало везения, мастерства и характера в финалах. С «Бетисом» прошли путь от разочарования до нового триумфа.