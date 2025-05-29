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«Интер Майами» победил «Монреаль». Месси и Суарес сделали по дублю

вчера, 08:32
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами4 : 2Логотип футбольный клуб Клуб де Фут МонреальКлуб де Фут МонреальМатч завершен

«Интер Майами» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:2).

Счёт на 27-й минуте открыл Лионель Месси. Луис Суарес на 68-й с передачи аргентинца удвоил преимущество клуба из штата Флорида, а на 71-й забил ещё один мяч. Канадская команда на 74-й сократила отставание в счёте усилиями Данте Сили. На 87-й Месси сделал дубль. На 90+2-й гости отметились вторым голом, его автором стал Виктор Лотури.

«Интер Майами» занимает 6-е место в Восточной конференции (26 очков). «Монреаль» идёт 15-м (8 баллов).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:40
Маскерано просто бессовестный. Тренером не быть. Интер Майами теряет время, пока он там
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8fd4dj4f9n45
вчера в 08:49
Нынешний Монреаль не обыгрывает только ленивый, нужно было громить с большим счетом
Гость
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