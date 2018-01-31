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Промес: «Думаю, мне идёт красно-белая форма»

вчера, 16:54

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о том, хочет ли он и дальше играть за «красно-белых».

«Конечно, брат. Разве я плохо смотрюсь в этой футболке? Или вам хочется, чтобы я сменил клуб? Разве я когда-нибудь говорил, что несчастлив в „Спартаке“, что хочу покинуть команду?

Я читал слухи, что мне разонравилось здесь, потому я стал плохо тренироваться. Правда, такое писали. Но я счастлив здесь. У меня контракт до 2021 года. Слухи, „Ливерпуль“, такой-то клуб хочет меня... Это прекрасно, что хочет, но я сейчас в „Спартаке“. И больше сказать нечего. Не знаю, что принесет будущее, но, думаю, мне идут красно-белые цвета».

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Все комментарии
Colonist
Colonist
вчера в 21:43
Молодец Антоха! Отлично троллишь болельщиков против Спартака!!! :)))
korn3512
korn3512 ответил Суеверный
вчера в 20:51
Так сперва вернутся надо с этого самого Марса, а потом уже вопросы спрашивать) Путь не близкий, еще столько воды утечет..
Суеверный
Суеверный ответил korn3512
вчера в 19:39
korn3512:
Канеш сложно, проще же как некоторые 0:8 ,1:9 или три раза по 0:6
Уточните, я может быть готовился к высадке на Марс. Или был в беспробудном запое, что не исключено. Но там не до футбола. Хотя как знать, как знать? Исключительно во время межсезонья.
leopit
leopit
вчера в 19:24
нижнее бельё красно-белого цвета-предел мечтаний негритянского голодранца.....
самуил кац 1
самуил кац 1
вчера в 19:16
Тебя хочет Глушак. Ананидзе, если руки устали. Ну, еще две- три особи из вашего стада. А Ливеру и еще " какому-то клубу" ты зачем ? Они тебя наблюдали 6 декабря, до сих пор плюются !
korn3512
korn3512
вчера в 19:12
    ivany4
    ivany4 ответил time out
    вчера в 19:03
    time out:
    Одна ситуация из серии "слухи", Промес и Смолов возможно в зимнее окно не поедут в Англию. Про Промеса 120 комментариев, про Смолова около двух десятков. Я думаю не надо объяснять, как выворачивает нутро у спартаковских оппонентов, которые заполонили ветку своими пасквилями в адрес Промеса. Они не обошли вниманием и Федора, но на спартаковской теме излить друг перед другом желчь в адрес своих основных соперников, это превыше всего. Хотя, какие соперники кони? Кончились. Скорей быков можно сейчас рассматривать, как одного из претендентов на призовые места.
    И заметь, как мягко и спокойно реагируют на это спартаковские болельщики!
    Еще с древней Руси повелось, что сильные не обижают слабых и обиженных!)))
    korn3512
    korn3512 ответил Суеверный
    вчера в 19:02
    Канеш сложно, проще же как некоторые 0:8 ,1:9 или три раза по 0:6
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 19:02
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил ivany4
    вчера в 19:01
    ivany4:
    Больше похожи на внестроевых ишаков.)
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      вчера в 18:59
      бедный Старостин, перевернулся в гробу от таких новостей
      time out
      time out
      вчера в 18:57
      Одна ситуация из серии "слухи", Промес и Смолов возможно в зимнее окно не поедут в Англию. Про Промеса 120 комментариев, про Смолова около двух десятков. Я думаю не надо объяснять, как выворачивает нутро у спартаковских оппонентов, которые заполонили ветку своими пасквилями в адрес Промеса. Они не обошли вниманием и Федора, но на спартаковской теме излить друг перед другом желчь в адрес своих основных соперников, это превыше всего. Хотя, какие соперники кони? Кончились. Скорей быков можно сейчас рассматривать, как одного из претендентов на призовые места.
      ivany4
      ivany4 ответил AntiherQ1488
      вчера в 18:56
      AntiherQ1488:
      вороные жеребцы))
      Больше похожи на внестроевых ишаков.)
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 18:55
      Андрей Канчельскис: «Пусть Промес на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой»

      Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на слова хавбека «Спартака» Куинси Промеса.

      Голландец отреагировал на критику со стороны Канчельскиса, высмеяв его в интервью.

      «Ничего не собираюсь отвечать Промесу. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах.

      Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.

      Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень «Ливерпуля». Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше.

      Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение еще сходит и расскажет, какой он крутой. И он должен доказать свой уровень не мне, а себе.

      Уезжая в Англию, я показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

      Андрей Канчельскис: «Промес – футболист среднего уровня, нечего ему делать в Англии»
      Суеверный
      Суеверный ответил LOpp
      вчера в 18:53
      LOpp:
      Братуха еще кучу трофеев выиграет со Спартаком!
      Больше чем 0:7 это сложно, но можно. Один раз.
      ivany4
      ivany4
      вчера в 18:52
      Кто адекватно оценивает себя, тому больше и дается!
      Спасибо братуха за твою любовь к Спартаку!!!
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      вчера в 18:50
      в Европу идут сильнейшие игроки, а в русском болоте что осталось, так и на олимпиаду едут, ни флага, ни чести, безродные...
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Nikola45
      вчера в 18:48
      Nikola45:
      ))) Это не сравнение Владимир вы же Русский !Это спор кто лучше! А сравнение это сколько кто выиграл )) В Европе 7партак ноль! А в России кто и как судит вы знаете!
      Конечно знаем, кто как судит в России))
      Открытие распил арены:
      Великолепный
      Великолепный ответил AntiherQ1488
      вчера в 18:46
      AntiherQ1488:
      Вот это отмазки. Аж смешно стало. Вороные жеребцы)) http://ss.6/userfiles/materials/41/413308/large.jpg
      Конечно смешно, зулусы всегда смешно! хе-хе
      Nikola45
      Nikola45 ответил AntiherQ1488
      вчера в 18:45
      AntiherQ1488:
      Это вы то себя с нами не сравниваете?))))) ахахахахаха ЭМИЛИАНО РИГОНИ: "ПОКА НЕ СЧИТАЮ "СПАРТАК" КОНКУРЕНТОМ" Паредес: игра со «Спартаком» — русское «эль класико», надеюсь на победу «Зенита» СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ: "СПАРТАК" - "ЗЕНИТ" - ЭТО КАК "БОКА" - "РИВЕР". ОЧЕНЬ ХОЧУ ВЫЙТИ В ЭТОМ МАТЧЕ" Эль классико! Во как. Анжи с керимовым против Спартака чет никто не называл дерби, эль классико итд. И кто нос задрал? Провинциальные мешки с гос финансированием.
        Великолепный
        Великолепный ответил cska-78
        вчера в 18:45
        cska-78:
        Красавец! Вот ржака.
        cska-78
        cska-78
        вчера в 18:43
        Crooclin
        Crooclin
        вчера в 18:37
        Если не ошибаюсь, у Святых тоже красно-белая форма?)
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        вчера в 18:37
        вороные жеребцы))
        FILL31185
        FILL31185
        вчера в 18:37
        У нас как ты говоришь зулусы,а у вас ВТОРОСОРТНЫЕ негры,которые не нужны ни кому,а гинер тянет их на халяву))))
        denmig
        denmig
        вчера в 18:37
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил Великолепный
        вчера в 18:36
        Великолепный:
        Все зулусы в тарасовке, а Муса вороной жеребец, учи матчасть пригодится!))
        Вот это отмазки. Аж смешно стало. Вороные жеребцы))
        http://ss.6/userfiles/materials/41/413308/large.jpg
        FILL31185
        FILL31185 ответил AntiherQ1488
        вчера в 18:35
        AntiherQ1488:
        А ты уже мусу обозвал негром и зулусом?)
        Если в конюшне НЕГР,то они говорят что они братья--армейцы,семья и так далее))
        Великолепный
        Великолепный ответил AntiherQ1488
        вчера в 18:33
        AntiherQ1488:
        А ты уже мусу обозвал негром и зулусом?)
        Все зулусы в тарасовке, а Муса вороной жеребец, учи матчасть пригодится!))
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил mangoх12
        вчера в 18:33
        mangoх12:
        AntiherQ1488 Сегодня 18:00 ответ пользователю Nikola45 (раскрыть) Как насчет зинку переименовать в ФК Проект - Газпром? ------------------------------------------------------------------------------------ Jobs & Guzman куда же Вы пропали ?
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