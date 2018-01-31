Промес: «Думаю, мне идёт красно-белая форма»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о том, хочет ли он и дальше играть за «красно-белых».

«Конечно, брат. Разве я плохо смотрюсь в этой футболке? Или вам хочется, чтобы я сменил клуб? Разве я когда-нибудь говорил, что несчастлив в „Спартаке“, что хочу покинуть команду?

Я читал слухи, что мне разонравилось здесь, потому я стал плохо тренироваться. Правда, такое писали. Но я счастлив здесь. У меня контракт до 2021 года. Слухи, „Ливерпуль“, такой-то клуб хочет меня... Это прекрасно, что хочет, но я сейчас в „Спартаке“. И больше сказать нечего. Не знаю, что принесет будущее, но, думаю, мне идут красно-белые цвета».