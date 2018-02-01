Сорокин пообещал, что во время ЧМ украинские журналисты будут в России в безопасности

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин гарантирует безопасность журналистам во время чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе и украинским. Ранее стало известно, что Федерация футбола Украины сообщила журналистам своей страны о том, что им отказано в аккредитации на мундиаль в целях безопасности.

«Аккредитацией на турнир занимается ФИФА. Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку. Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты», - заявил Сорокин.