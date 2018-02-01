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Сорокин пообещал, что во время ЧМ украинские журналисты будут в России в безопасности

сегодня, 00:25

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин гарантирует безопасность журналистам во время чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе и украинским. Ранее стало известно, что Федерация футбола Украины сообщила журналистам своей страны о том, что им отказано в аккредитации на мундиаль в целях безопасности.

«Аккредитацией на турнир занимается ФИФА. Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку. Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты», - заявил Сорокин.

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Все комментарии
kor_toxa
kor_toxa
сегодня в 11:41
Само собой они будут в безопасности, они же не приедут......хотя хз какая у них там безопасность в Хохляндии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:55
Я тоже не понимаю зачем украинским журналюгам ехать на чм. Ведь они уже до начала чм написали во всех местных сми, что чм выиграла сборная Украины,обыграв в финале сборную Германии 10:0.)
stromshik
stromshik
сегодня в 07:25
А смысл украинским журналистам ехать на ЧМ, ведь сборных Украины и США там не будет.
kastites
kastites
сегодня в 07:02
Это он пошутил
vistory
vistory
сегодня в 03:04
Они у американских журналистов будут покупать информацию.
azures
azures
сегодня в 01:36
Пусть Сорокин их еще и накормит.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 01:11
Незваный гость-хуже чубатого. На.рут, как пить дать на. ут. Сорокин, если хочет быть садомазо, то пожалуйста.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:49
Да фиолетово, приедут хохлы . или нет! Они и не уезжали от нас!
dimagas1
dimagas1 ответил Томик
сегодня в 00:45
Томик:
Естественно, о какой безопасности можно говорить. Да они готовы будут в любой момент в штаны себе на94 - так им там в уши дуют. На самом деле - кому они нужны? Ну украинский журналист и украинский. Что теперь?Если в шароварах по улицам шарахаться с криками "москаляку на гиляку" не будет, то на него и внимания то никто не обратит. В России украинцев пруд пруди.
Я тебе про конкретный случай ареста журналиста.А ты пургу несешь.
Томик
Томик ответил dimagas1
сегодня в 00:39
dimagas1:
Сущенко уже сидит,не понятно за что.Но кацапы как всегда включат пластинку про "вы фсе вретииии".
Естественно, о какой безопасности можно говорить. Да они готовы будут в любой момент в штаны себе на94 - так им там в уши дуют. На самом деле - кому они нужны? Ну украинский журналист и украинский. Что теперь?Если в шароварах по улицам шарахаться с криками "москаляку на гиляку" не будет, то на него и внимания то никто не обратит. В России украинцев пруд пруди.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:32
Сущенко уже сидит,не понятно за что.Но кацапы как всегда включат пластинку про "вы фсе вретииии".
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