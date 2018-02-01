Португальская «Лейрия» подписала очередного россиянина

Российский полузащитник Илья Петров продолжит карьеру в «Лейрии». Португальский клуб объявил о трансфере 22-летнего россиянина, права на которого принадлежали московскому «Динамо». Первую половину нынешнего сезона футболист провёл в курском «Авангарде», где забил 1 гол в 11 матчах ФНЛ.

Напомним, прошлым летом состав португальского клуба пополнили 2 молодых игрока из молодёжной команды «Крыльев Советов». За «Лейрию» также выступают защитник Андрюс Рукас и хавбек Максим Мартусевич.