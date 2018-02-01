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Португальская «Лейрия» подписала очередного россиянина

сегодня, 07:59

Российский полузащитник Илья Петров продолжит карьеру в «Лейрии». Португальский клуб объявил о трансфере 22-летнего россиянина, права на которого принадлежали московскому «Динамо». Первую половину нынешнего сезона футболист провёл в курском «Авангарде», где забил 1 гол в 11 матчах ФНЛ.

Напомним, прошлым летом состав португальского клуба пополнили 2 молодых игрока из молодёжной команды «Крыльев Советов». За «Лейрию» также выступают защитник Андрюс Рукас и хавбек Максим Мартусевич.

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55 ответил Борисыч1
сегодня в 11:05
Борисыч1:
Между прочим, Петров принадлежит Динамо. Правда, не играл за нас. Вот, убедись: http://fcdynamo.ru/team/rent/
Да я помню его. Он ток пришел и сразу в Мордовию в аренду отправился.
Борисыч1
Борисыч1 ответил Bekelman55
сегодня в 10:06
Bekelman55:
Это который в Волге играл? ну удачи парню пусть проявит себя не хуже Измайлова в Португалии _)
Между прочим, Петров принадлежит Динамо. Правда, не играл за нас.
Вот, убедись:
http://fcdynamo.ru/team/rent/
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:10
Это который в Волге играл? ну удачи парню пусть проявит себя не хуже Измайлова в Португалии _)
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 09:09
3 дивизион. Несерьёзно
Суеверный
Суеверный
сегодня в 08:38
Веселенькое дело - в городе примерно 50 000 населения а футбольный стадион вмещает почти 25 000. Клуб конечно не особенно серьезный, но раз в 15-20-ть лет что-нибудь отчебучит. Последний раз в начале века. Можно и подождать.
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