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«Тосно» ведёт переговоры с ЦСКА по аренде Макарова

сегодня, 09:17

По информации источника, полузащитник ЦСКА Александр Макаров может продолжить карьеру в «Тосно».

Хавбек, не имеющий регулярной игровой практики в рядах «армейцев», может перейти в клуб из Ленинградской области на правах аренды до конца сезона.

Стоит отметить, что Макаров уже имеет опыт выступлений за «Тосно»: он защищал цвета клуба в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Bekelman55
сегодня в 12:41
Bekelman55:
у него травма была
Если честно про травму я не знал, но всё зависит от тренера. Если на него рассчитывают и будут давать постоянную игровую практику, то надо оставлять, но если будет постоянно в запасе, а с приходом Думбия, основную ставку думаю на него будут делать, то лучше пока в аренду отдать.
Макарову сейчас 21 год, 24 апреля 22 стукнет, это сейчас идёт становление как футболиста, если в эти года не играть то парень будет потерян и через 3-4 года это команда из подвала РФПЛ к 30 годам ФНЛ, короче без перспектив, а так хоть шанс себя показать будет. У нас так теряется 90% молодых талантливых игроков, которые сидят в запасах!
Bekelman55
Bekelman55 ответил Байкал-38
сегодня в 12:30
Байкал-38:
Парень талантливый, чемпион Европы 2013 (до 17 лет)! Если не проходит в состав армейцев, то надо отпускать в аренду, а то в вечном запасе потеряем очередную надежду нашего футбола.
у него травма была
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:02
Парень талантливый, чемпион Европы 2013 (до 17 лет)! Если не проходит в состав армейцев, то надо отпускать в аренду, а то в вечном запасе потеряем очередную надежду нашего футбола.
drug01
drug01
сегодня в 10:08
надо ставить играть у себя
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:02
Парню надо получать игровую практику, иначе закиснет. Аренда нужна. ИМХО.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 09:45
С Тосно отношения испорчены из-за Маркова в своё время, поэтому вряд-ли им перепадёт.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:29
Значит в ЦСКА уже и не заиграет.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:17
У коней и так 13 человек,а не негра --- лавочника притянули на три месяца)),
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