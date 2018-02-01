«Тосно» ведёт переговоры с ЦСКА по аренде Макарова

По информации источника, полузащитник ЦСКА Александр Макаров может продолжить карьеру в «Тосно».

Хавбек, не имеющий регулярной игровой практики в рядах «армейцев», может перейти в клуб из Ленинградской области на правах аренды до конца сезона.

Стоит отметить, что Макаров уже имеет опыт выступлений за «Тосно»: он защищал цвета клуба в прошлом сезоне.