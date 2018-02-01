«Тосно» ведёт переговоры с ЦСКА по аренде Макарова

По информации источника, полузащитник ЦСКА Александр Макаров может продолжить карьеру в «Тосно».
Хавбек, не имеющий регулярной игровой практики в рядах «армейцев», может перейти в клуб из Ленинградской области на правах аренды до конца сезона.
Стоит отметить, что Макаров уже имеет опыт выступлений за «Тосно»: он защищал цвета клуба в прошлом сезоне.
Макарову сейчас 21 год, 24 апреля 22 стукнет, это сейчас идёт становление как футболиста, если в эти года не играть то парень будет потерян и через 3-4 года это команда из подвала РФПЛ к 30 годам ФНЛ, короче без перспектив, а так хоть шанс себя показать будет. У нас так теряется 90% молодых талантливых игроков, которые сидят в запасах!
Макарову сейчас 21 год, 24 апреля 22 стукнет, это сейчас идёт становление как футболиста, если в эти года не играть то парень будет потерян и через 3-4 года это команда из подвала РФПЛ к 30 годам ФНЛ, короче без перспектив, а так хоть шанс себя показать будет. У нас так теряется 90% молодых талантливых игроков, которые сидят в запасах!