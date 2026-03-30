Легионер «Зенита», главный неудачник Ла Лиги и великий Лео. Самые результативные левши мирового футбола 21-го века

Все знают, с какой ноги они будут бить, но противоядия нет.

Казалось бы, футболист каждый день ходит на тренировки. Неужели нельзя научиться хорошо бить с двух ног? Но в жизни ведь кто-то правша, а кто-то левша. Есть такое понятие, как амбидекстр. Это человек, который хорошо владеет обеими руками. Но таких людей мало, в футболе тоже. Только там речь о ногах.

Тайной не будет, что больше всех среди левшей в нынешнем веке забил Лионель Месси. Это вполне логично, ведь это один из лучших бомбардиров за всю историю футбола. Но кто же еще войдет в топ-10? А в нем оказались, например, легендарные футболисты «Баварии», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Атлетико». Давайте оценим весь список. Напоминаем, речь идет о левшах, которые забили наибольшее количество голов левой ногой (на клубном уровне) с 2000 года.

10. Арьен Роббен – 146 голов

Конечно, тут будет Арьен Роббен. Так и стоит перед глазами картина – бежит по правому флангу, смещается влево и лупит в угол. Все вратари об этом знали. Все защитники об этом знали. Но ничего поделать не могли. Наверное, почти все из 146 голов были забиты именно так.

9. Криштиану Роналду – 147 голов

Да, здесь действительно есть Криштиану, хотя он правша. Это очень мощное достижение, других правоногих футболистов в топ-10 нет. Сейчас у Роналду две цели – победа на чемпионате мира и выбить тысячу голов. Если получится реализовать первую задачу, то вторая будет уже не так важна.

8. Ромелу Лукаку – 151 гол

Мощного бельгийца часто критикуют, он портачит моменты. Но чтобы запороть момент, нужно еще оказаться в нужном месте, верно? Самый молодой легионер, вошедший в клуб «100» АПЛ , лучший бомбардир в истории сборной Бельгии и обладатель Скудетто в составе «Интера» и «Наполи». Неплохо, правда? Только семь игроков забили больше голов левой ногой в этом столетии. Это довольно специфический показатель, но здоровяк Ромелу может быть им доволен.

7. Анхель Ди Мария – 156 голов

Если говорить о специфических статистических данных, то все 56 голов Ди Марии за ПСЖ в Лиге 1 были забиты левой ногой. Феноменально. А еще он забил около ста голов левой ногой за другие клубы. Один из самых недооцененных футболистов мира. Если бы не он, Аргентина чемпионом мира бы не стала, пусть и другие герои там были в Катаре. А как он вернулся в «Бенфику»? Мог ведь поехать в Саудовскую Аравию, например.

6. Лукас Подольски – 168 голов

«Сегодняшний матч закончился как в кино. Мы выиграли 1:0, и я забил решающий гол. Я знаю, что моя левая нога, вероятно, дарована мне Богом или кем-то там наверху, и я всегда могу на неё положиться. Я горжусь этими последними 13 годами в карьере», — сказал Подольски после того, как забил победный гол за Германию в матче против Англии, в своем последнем выступлении за национальную сборную.

После того как Польди забил гол в Лиге чемпионов за «Арсенал» в 2014 году, он также сказал: «Когда мяч у меня на левой ноге, я забиваю в 99 процентах случаев». Нельзя не отметить его уверенность.

5. Эрлинг Холанд – 193 гола

Лучшие левоногие футболисты, как правило, — это техничные плеймейкеры (Давид Сильва) или вингеры/фланговые нападающие (Роббен, Ди Мария, Мохамед Салах). Вспомните лучших нападающих в истории футбола, и очень немногие из них были левшами. Холанд — редкое исключение, и у него уже есть все основания претендовать на звание величайшего левоногого центрального нападающего в истории футбола. Конечно, пусть сначала карьеру завершит лет через 10, а потом будем делать выводы. Но представьте, сколько он сможет наколотить за эти 10 лет? Лео Месси, может, и не обгонит, но на вторую строчку забраться «викингу» вполне по силам.

4. Антуан Гризманн – 198 голов

Лучший футболист всех времен, который так и не выиграл чемпионский титул? Была лишь победа с «Реалом Сосьедад» в Сегунде в сезоне 2009/10. Гризманн может похвастаться невероятно стабильной карьерой. А чего ожидать от человека, у которого трое дочек родились в один день, но в разные годы? 8 апреля, скоро в семье Антуана праздник. Входил в топ-претендентов на «Золотой мяч», выигрывал чемпионат мира. Числится в топ-11 лучших бомбардиров Ла Лиги за всю историю.

Но несмотря на все его голы (почти 300; две трети из которых забиты левой ногой), в клубной карьере ему почему-то не хватало трофеев. Один Кубок Испании с «Барселоной». Одна Лига Европы с «Атлетико». Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА . Может, в США повезет с чемпионством? Летом Антуан покидает Европу. Ла Лигу в этом сезоне точно не выиграть, но есть шанс на победу в ЛЧ . Вот это было бы красиво.

3. Мохамед Салах – 232 гола

Топ-10 лучших левоногих бомбардиров был бы неполным без египетского короля «Ливерпуля». И статистика это подтверждает. Салах, занимающий четвертое место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги за всю историю, значительно опережает всех остальных в этой лиге по количеству голов, забитых левой ногой. А это, между прочим, Робби Фаулер, Робин ван Перси, Райан Гиггз и Рияд Марез, — и даже Холанду еще предстоит догнать Салаха, если норвежец не сметит место жительства. А скоро король отправится за сокровищами.

2. Халк – 263 гола

Левая нога Халка – это просто пушечный выстрел. Почти как в фильме «Убойный футбол». Лупит так, что стоящим в стенке футболистам стоит молиться, чтобы мяч в них не попал. Может забить чуть ли не с центра поля. Культовый игрок, который всегда выбирал деньги, но зато честно их отрабатывал. С таким талантом играть в РПЛ и чемпионате Китая, эх… Посмотреть бы на Халка в мировом гранде, да не судьба.

1. Лионель Месси – 647 голов

Мы с самого начала объявили, кто будет на первом месте в этом топе. Сложно что-то сказать новое про Лео, но он забил больше голов левой ногой, чем игроки, занимающие 2-е и 3-е места в этом списке, вместе взятые.

Шестьсот сорок семь из его 787 голов за клубную карьеру были забиты его любимой ногой. Это 82%. Левая нога Месси. Самое смертоносное оружие в истории футбола.

Уточнение: на момент прочтения статьи статистика может отличаться.