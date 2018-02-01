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«Ростов» Карпина разобрался с пражской «Дуклой»

вчера, 18:47
ДуклаЛоготип футбольный клуб Дукла (Прага)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

На втором зимнем сборе в турецком Белеке «Ростов» уверенно обыграл чешский клуб «Дукла». На 10-й минуте дончан вывел вперед Алексей Ионов, а затем Владимир Дядюн оформил дубль. Под конец матча чехи один мяч отыграли. Итоговый счет — 3:1.

«Ростов»: Ермаков (Песьяков 46), Калачев, Вилюш (Ингасон 46), Сигурдссон (Макеев 46), Игрок на просмотре (Майер 46), Ионов (Скопинцев 46), Могилевец (Гулиев 46), Байрамян (Чуперка 46), Вебер (Дядюн 46), Плиев (на просмотре), Гацкан (Шомуродов 46).

В грядущих поединках «Ростову» предстоит встретиться с черногорской «Будучностью» и словенской «Олимпией».

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил Ника228
вчера в 23:54
Ника228:
В спартаке у Валеры получилось . несколько раз 2 место . ну и дальше всех наших клубов в лиге чемпионов он пробился .. по факту это неплохой результат . то что было до него и после ( не считая Кареру ) были провалы. при нем спартак хорошо играл . а без него даже в еврокубки не пробивался нормально . ну
Что то не припомню, что бы Карпин дальше всех наших клубов пробился в Л/Ч со спартаком - это в каком же году?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил ziborock
вчера в 23:10
ziborock:
Были тут на Соккере Ростовские "тролли",которые любили при удобном случае что-нибудь написать про Карпина, хотя в целом в Ростове нормальные парни! Ау, где вы, смешарики?)))
Миша, Привет Дружище! Ты это про кого? Твои слова в чей адрес? Пожалуйста - Уточни.
павел2112
павел2112
вчера в 22:28
Таа держатьРостов . Валера самый позитивный тренер РПЛ.
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 22:11
Зимнюю подготовку мы набиваем на чехах не впервые. Дукла еще легко отделалась. Спросите у Спарты
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 21:22
Пока что по-товарищески верим в Валеру.
Эх,заживем)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Ника228
вчера в 21:14
Ника228:
В спартаке у Валеры получилось . несколько раз 2 место . ну и дальше всех наших клубов в лиге чемпионов он пробился .. по факту это неплохой результат . то что было до него и после ( не считая Кареру ) были провалы. при нем спартак хорошо играл . а без него даже в еврокубки не пробивался нормально . ну
Карпин понимает футбол и игроком был великолепным! Хочется верить, что в Ростове у него получится!
Ника228
Ника228 ответил Великолепный
вчера в 21:06
Великолепный:
Может у Валеры получится с Ростовом! В спартаке не получилось. С победой на сборе!
В спартаке у Валеры получилось . несколько раз 2 место . ну и дальше всех наших клубов в лиге чемпионов он пробился .. по факту это неплохой результат . то что было до него и после ( не считая Кареру ) были провалы. при нем спартак хорошо играл . а без него даже в еврокубки не пробивался нормально . ну
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:01
Ростов вообще красавцы!
борька
борька
вчера в 20:59
Игра была в пас,от поошлой игры,по типу бей, беги не осталось и следа. Ростов на правильном пути. Ребята с душой играют!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 20:53
Игру не видел, но рад за Ростов! Думаю Валера поставит игру и направит Ростов в атаку!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:49
РОстов молодцы!!! А сбежавший туркмен все казанского обещаниями кормит!!!
Таганский
Таганский
вчера в 20:29
Радует приятная новость..
Надеюсь, таких новостей будет с каждым разом все больше..
Казанский
Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 20:15
Сергеевич вернулся 1:
Согласен). Повторяет, как мантру про Бекиевича на всех постах). Кстати тебя вспоминают "добрым" словом маргиналы на ветке Рубина)).
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
    вчера в 20:13
    Казанский:
    Не обращай внимания на блаженного Степу,т.к. он однообразен,скучен и предсказуем..
    Согласен). Повторяет, как мантру про Бекиевича на всех постах). Кстати тебя вспоминают "добрым" словом маргиналы на ветке Рубина)).
    Казанский
    Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
    вчера в 20:10
    Сергеевич вернулся 1:
    Зенит оставляет выженную землю на всём российском футболе, медицина).
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Литейный 4
      вчера в 20:04
      Литейный 4:
      Да уж. Курбан вам оставил выжженную землю!
      Зенит оставляет выженную землю на всём российском футболе, медицина).
      Dominators
      Dominators ответил Великолепный
      вчера в 20:02
      Великолепный:
      Может у Валеры получится с Ростовом! В спартаке не получилось. С победой на сборе!
      Будем только рады если из пуделя в Спартаке , Валера станет питбулем в Ростове .
      Doping87
      Doping87 ответил Dominators
      вчера в 19:58
      Ок, теперь понял.
      Dominators
      Dominators ответил ziborock
      вчера в 19:56
      ziborock:
      Я не про тебя) Да и имел я в виду высказывания ваших, когда Валера был тренером Спартака! Сейчас что то притихли! Чего, поржали бы, да и мы тоже)))
      Это ты наверное про Волгодона , так он не наш . Он за Зеню больше топит , чем за Ростов .Так что ты не прав , все вопросы к клубу с берегов Невы .
      mugik1973
      mugik1973 ответил Литейный 4
      вчера в 19:54
      В Зенит если лезет бесплатно товар, то руководство этого клуба всё равно заплатят
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 19:52
      Может у Валеры получится с Ростовом!

      В спартаке не получилось.

      С победой на сборе!
      mugik1973
      mugik1973 ответил Василий 50
      вчера в 19:52
      Также бесплатное приложение Манчини
      Dominators
      Dominators ответил Против ЦСКА
      вчера в 19:52
      Против ЦСКА:
      «Ростов» Карпина - слух режет.
      Еще более резала слух новость **Слуцкий не отказал Ростову ** .
      Dominators
      Dominators ответил Doping87
      вчера в 19:50
      Doping87:
      Вообще то Сигурдссон играл.
      Сигурдарсон - нападающий не играл . Сигурдссон - защитник играл .
      mamba9090909
      mamba9090909
      вчера в 19:49
      Молодцы ростовчане!
      ziborock
      ziborock ответил Поц
      вчера в 19:46
      Поц:
      Я здесь! Повторю то же самое, что писал после назначения Валеры - у меня недоверие есть, развеют его или укрепят только официальные матчи. Особенно жду встречи с ЦСКА и Зенитом. Если хотя бы по очку возьмут в этих играх, готов признать, что Валеру взяли не зря. Ростов с победой!
      Я не про тебя) Да и имел я в виду высказывания ваших, когда Валера был тренером Спартака! Сейчас что то притихли! Чего, поржали бы, да и мы тоже)))
      Поц
      Поц ответил ziborock
      вчера в 19:43
      ziborock:
      Были тут на Соккере Ростовские "тролли",которые любили при удобном случае что-нибудь написать про Карпина, хотя в целом в Ростове нормальные парни! Ау, где вы, смешарики?)))
      Я здесь!
      Повторю то же самое, что писал после назначения Валеры - у меня недоверие есть, развеют его или укрепят только официальные матчи.
      Особенно жду встречи с ЦСКА и Зенитом. Если хотя бы по очку возьмут в этих играх, готов признать, что Валеру взяли не зря.
      Ростов с победой!
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 19:42
      Ну всё, теперь Карпуха возомнит себя величайшим тренером современности.
      Doping87
      Doping87 ответил Dominators
      вчера в 19:35
      Вообще то Сигурдссон играл.
      patra
      patra
      вчера в 19:35
      Карпа с возвращением, без него скучновато в РПЛ.
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