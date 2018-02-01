«Ростов» Карпина разобрался с пражской «Дуклой»

На втором зимнем сборе в турецком Белеке «Ростов» уверенно обыграл чешский клуб «Дукла». На 10-й минуте дончан вывел вперед Алексей Ионов, а затем Владимир Дядюн оформил дубль. Под конец матча чехи один мяч отыграли. Итоговый счет — 3:1.

«Ростов»: Ермаков (Песьяков 46), Калачев, Вилюш (Ингасон 46), Сигурдссон (Макеев 46), Игрок на просмотре (Майер 46), Ионов (Скопинцев 46), Могилевец (Гулиев 46), Байрамян (Чуперка 46), Вебер (Дядюн 46), Плиев (на просмотре), Гацкан (Шомуродов 46).

В грядущих поединках «Ростову» предстоит встретиться с черногорской «Будучностью» и словенской «Олимпией».