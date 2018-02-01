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Дзюба и Новосельцев впервые потренировались с тульским «Арсеналом»

вчера, 23:27

Тульский «Арсенал» продолжает рассказывать о новичках команды: нападающем Артеме Дзюбе и защитнике Иване Новосельцеве. 1 февраля футболисты «Зенита» на зимнем сборе в Турции провели первую тренировку с коллективом Миодрага Божовича.

«Разместившись в отеле, футболисты вскоре вышли на тренировку. Перед её началом команда поприветствовала свежеиспеченных „канониров“ Артёма Дзюбу и Ивана Новосельцева, которые накануне подписали с клубом арендные соглашения до конца сезона. Можно с уверенностью говорить, что именитые игроки вписались в новый коллектив», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Всего же в сборах принимают участие следующие футболисты: вратари Михаил Левашов, Алексей Березин и Виталий Ушаков, защитники Анри Хагуш, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александр Денисов, Стоппила Сунзу, Максим Беляев, Иван Новосельцев и Виктор Альварес, полузащитники Сергей Ткачев, Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Данила Буранов, Илья Максимов, Горан Чаушич, Михаил Александров и Ярослав Ивакин, нападающие Игорь Шевченко, Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Гурам Аджоев, Эванс Кангва и Федерико Расич.

Голкипер Игорь Обухов находится в расположении молодежной сборной России, которая сейчас готовится в Испании.

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Все комментарии
eaguar
eaguar ответил Leha-ha50
сегодня в 00:21
Поймите парня и простите .

Вот главные слова .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:13
Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный экс-нападающему красно-белых Артему Дзюбе. На днях 29-летний форвард на правах аренды перешел из "Зенита" в тульский "Арсенал".
Стих Назарова про Дзюбу:

Уйдя из Спартака за "златом",
Он на судьбу нашел управу,
Он шел играть не за зарплату,
А за трофеи и за славу.
Все ближе золота медали,
Поймите парня и простите,
Стать чемпионом в Арсенале,
Гораздо легче, чем в Зените.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 23:55
Молодец, Дзюба, пришёл за трофеями... Теперь у Зенита есть шанс что-то выиграть.
ПыСы Хотя нет, он же в аренде... игрок Зенита... пока им ничего не светит ))
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:46
успехов ребятам
Faustello
Faustello
вчера в 23:28
Дзюба и Новосельцев впервые потренировались. Точка!
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