Дзюба и Новосельцев впервые потренировались с тульским «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» продолжает рассказывать о новичках команды: нападающем Артеме Дзюбе и защитнике Иване Новосельцеве. 1 февраля футболисты «Зенита» на зимнем сборе в Турции провели первую тренировку с коллективом Миодрага Божовича.
«Разместившись в отеле, футболисты вскоре вышли на тренировку. Перед её началом команда поприветствовала свежеиспеченных „канониров“ Артёма Дзюбу и Ивана Новосельцева, которые накануне подписали с клубом арендные соглашения до конца сезона. Можно с уверенностью говорить, что именитые игроки вписались в новый коллектив», — говорится в сообщении пресс-службы.
Всего же в сборах принимают участие следующие футболисты: вратари Михаил Левашов, Алексей Березин и Виталий Ушаков, защитники Анри Хагуш, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александр Денисов, Стоппила Сунзу, Максим Беляев, Иван Новосельцев и Виктор Альварес, полузащитники Сергей Ткачев, Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Данила Буранов, Илья Максимов, Горан Чаушич, Михаил Александров и Ярослав Ивакин, нападающие Игорь Шевченко, Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Гурам Аджоев, Эванс Кангва и Федерико Расич.
Голкипер Игорь Обухов находится в расположении молодежной сборной России, которая сейчас готовится в Испании.
✈🌴🏋⚽«Арсенал»: снова в Белеке— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 1 февраля 2018 г.
Первая тренировка Дзюбы и Новосельцева, вызов Игоря Обухова в сборную России и многое другое, в нашем традиционном «Турецком дневнике»
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Вот главные слова .
Вот главные слова .
Стих Назарова про Дзюбу:
Уйдя из Спартака за "златом",
Он на судьбу нашел управу,
Он шел играть не за зарплату,
А за трофеи и за славу.
Все ближе золота медали,
Поймите парня и простите,
Стать чемпионом в Арсенале,
Гораздо легче, чем в Зените.
Стих Назарова про Дзюбу:
Уйдя из Спартака за "златом",
Он на судьбу нашел управу,
Он шел играть не за зарплату,
А за трофеи и за славу.
Все ближе золота медали,
Поймите парня и простите,
Стать чемпионом в Арсенале,
Гораздо легче, чем в Зените.
ПыСы Хотя нет, он же в аренде... игрок Зенита... пока им ничего не светит ))
ПыСы Хотя нет, он же в аренде... игрок Зенита... пока им ничего не светит ))