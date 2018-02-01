Дзюба и Новосельцев впервые потренировались с тульским «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» продолжает рассказывать о новичках команды: нападающем Артеме Дзюбе и защитнике Иване Новосельцеве. 1 февраля футболисты «Зенита» на зимнем сборе в Турции провели первую тренировку с коллективом Миодрага Божовича.

«Разместившись в отеле, футболисты вскоре вышли на тренировку. Перед её началом команда поприветствовала свежеиспеченных „канониров“ Артёма Дзюбу и Ивана Новосельцева, которые накануне подписали с клубом арендные соглашения до конца сезона. Можно с уверенностью говорить, что именитые игроки вписались в новый коллектив», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего же в сборах принимают участие следующие футболисты: вратари Михаил Левашов, Алексей Березин и Виталий Ушаков, защитники Анри Хагуш, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александр Денисов, Стоппила Сунзу, Максим Беляев, Иван Новосельцев и Виктор Альварес, полузащитники Сергей Ткачев, Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Данила Буранов, Илья Максимов, Горан Чаушич, Михаил Александров и Ярослав Ивакин, нападающие Игорь Шевченко, Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Гурам Аджоев, Эванс Кангва и Федерико Расич.

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