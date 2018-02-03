CAS отклонил апелляцию президента «Сьона» по поводу его 9-месячной дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию президента «Сьона» Кристиана Константина по его девятимесячной дисквалификации за нападение на телеэксперта.

Напомним, инцидент случился 21 сентября во время матча «Лугано» - «Сьон» (1:2). Функционер набросился на телекомментатора, эксперта и бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера сразу по окончании матча, поскольку тот ранее назвал его стиль руководства клуба «сумасшедшим». Константин ударил оппонента в лицо, а затем пнул ногой, когда тот уже лежал на земле.

Изначально ему дали 14-месячный бан и обложили штрафом в 85 100 евро, но впоследствии дисквалификацию сократили до 9 месяцев и штраф до 25 тысяч евро. Большего снисхождения Константину добиться не удалось.