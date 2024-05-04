Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Чемпионшип 2023/2024

«Ипсвич» вышел в АПЛ. «Лидс» и «Саутгемптон» сыграют в плей-офф

вчера, 16:23

«Ипсвич» в следующем сезоне выступит в Английской Премьер-Лиге.

Клуб в последнем туре обыграл на своём поле «Хаддерсфилд» (2:0) и набрал 96 очков. Команда не играла в АПЛ с сезона 2001/02. Ранее повышение в классе заработал «Лестер».

В плей-офф за выход в высший дивизион сыграют «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич».

В Лигу Один вылетели «Бирмингем», «Хаддерсфилд» и «Ротерхэм».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Жирона» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов
Вчера, 21:36
В Парагвае силы безопасности стреляли в игроков и фанатов, спасая судью
Вчера, 13:54 Видео
ОфициальноСборная Японии переиграла команду Узбекистана в финале Кубка Азии U23
03 мая
Официально«Ливерпуль» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов
03 мая
От Германии в следующем сезоне Лиги чемпионов выступят пять клубов
02 мая
«Парма» вернулась в Серию А
01 мая
Сортировать
Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 21:41
нормально, транзитом из 1-го дивизиона, это ещё надо поискать кто так выходил
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Ron09 (раскрыть)
вчера в 21:41
почему 2? они были год назад ещё в 1-м дивизионе
Ron09
Ron09
вчера в 20:40
Испвич когда вылетал в 2002г Чемпионшип оттуда как раз вылез Мсити и начался шорох по всей Премьер Лиге
Ron09
Ron09
вчера в 20:27
А ведь только два года назад они были в 1 лиге...В прошлом году выход в Чемпоншип со второго места и в этом выход в Премьер Лигу со второго места...вуаляя
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:03
Ура, поздравляю Ипсвич, буду рад посмотреть на них в апл в следующем году!
Migelito
Migelito
вчера в 19:01
Ипсвич - отлично! Не хочу возвращения Вест Бромвича. Лучше Лидс)
112910415
112910415
вчера в 18:49
молодцы ! ... давно мы их не видели !
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:00
Я от всей души поздравляю Ипсвич и его болельщиков с долгожданным возвращением клуба в АПЛ!!! Я помню сезон в котором они вылетели, Арсенал в том сезоне стал чемпионом, а "трактаристы" вылетели в Чемпионшип и вот спустя 22 года они возвратятся в АПЛ и что интересно, в это же время Арсенал имеет шансы стать чемпионами!!!
Вообще, много всего было с Ипсвичем за эти годы, но отмечу одну вещь, перед началом текущего сезона, они вышли в Чемпионшип из Лиги 1 и вот по завершении сезона они сразу же шаглули в АПЛ!!!! Просто БРАВО!!!!
Надеюсь кто-нибудь из авторов напишет статью об этом! (могу поделиться информацией)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:55
Наверное буддут как обычно бороться за выживание!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 17:01
ВестБром и Норвич - это вот прям показательный пример лифтеров.. так что святые или Лидс лучше в вышке будут явно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:52
отлично!!!
Испвич в АПЛ. Теперь и Лидс, но будет трудно.
зарубится как следует в плей офф.
drug01
drug01
вчера в 16:35
Поздравляем! Желаем подольше остаться в Лиге!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 