«Ипсвич» вышел в АПЛ. «Лидс» и «Саутгемптон» сыграют в плей-офф

«Ипсвич» в следующем сезоне выступит в Английской Премьер-Лиге.
Клуб в последнем туре обыграл на своём поле «Хаддерсфилд» (2:0) и набрал 96 очков. Команда не играла в АПЛ с сезона 2001/02. Ранее повышение в классе заработал «Лестер».
В плей-офф за выход в высший дивизион сыграют «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич».
В Лигу Один вылетели «Бирмингем», «Хаддерсфилд» и «Ротерхэм».
Вообще, много всего было с Ипсвичем за эти годы, но отмечу одну вещь, перед началом текущего сезона, они вышли в Чемпионшип из Лиги 1 и вот по завершении сезона они сразу же шаглули в АПЛ!!!! Просто БРАВО!!!!
Надеюсь кто-нибудь из авторов напишет статью об этом! (могу поделиться информацией)
Вообще, много всего было с Ипсвичем за эти годы, но отмечу одну вещь, перед началом текущего сезона, они вышли в Чемпионшип из Лиги 1 и вот по завершении сезона они сразу же шаглули в АПЛ!!!! Просто БРАВО!!!!
Надеюсь кто-нибудь из авторов напишет статью об этом! (могу поделиться информацией)