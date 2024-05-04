«Ипсвич» вышел в АПЛ. «Лидс» и «Саутгемптон» сыграют в плей-офф

1714829023

вчера, 16:23

«Ипсвич» в следующем сезоне выступит в Английской Премьер-Лиге.

Клуб в последнем туре обыграл на своём поле «Хаддерсфилд» (2:0) и набрал 96 очков. Команда не играла в АПЛ с сезона 2001/02. Ранее повышение в классе заработал «Лестер».

В плей-офф за выход в высший дивизион сыграют «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич».

В Лигу Один вылетели «Бирмингем», «Хаддерсфилд» и «Ротерхэм».