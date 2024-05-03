Сборная Японии переиграла команду Узбекистана в финале Кубка Азии U23

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вчера, 21:28

Сборная Узбекистана уступила команде Японии в финале Кубка Азии для футболистов до 23 лет (0:1).

Автором гола стал Фуки Ямада.

Благодаря выходу в финал турнира команда Узбекистана получила право сыграть на Олимпиаде 2024.