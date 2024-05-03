Сборная Японии переиграла команду Узбекистана в финале Кубка Азии U23

Сборная Узбекистана уступила команде Японии в финале Кубка Азии для футболистов до 23 лет (0:1).
Автором гола стал Фуки Ямада.
Благодаря выходу в финал турнира команда Узбекистана получила право сыграть на Олимпиаде 2024.
Сборная Узбекистана уступила команде Японии в финале Кубка Азии для футболистов до 23 лет (0:1).
Автором гола стал Фуки Ямада.
Благодаря выходу в финал турнира команда Узбекистана получила право сыграть на Олимпиаде 2024.
И в конце должны были реализовывать пенальти. Но вратарь японцев угадал.
А могли перевести игру в экстра таймы. Отсутствие трех наших легионеров во главе с Файзуллаевым, которые уехали по своим клубам сказалось на игре. Нарушились связки, что сказалось сразу на сыгранности. Потерялся целостность в игре.
Жаль конечно. Но главную задачу, выход на олимпиаду выполнили!
На олимпиаде сборная Узбекистана попала в сложную группу С: Узбекистан, Египет, Испания, Доминикан Респ.
Нужно обыгрывать или Египет или Испанию. Сложновато, но выполнимая задача.
Спасибо за хорошие пожелания от соккерчан!
Надеюсь они выйдут из группы, а там как повезет. Удачи им!
И в конце должны были реализовывать пенальти. Но вратарь японцев угадал.
А могли перевести игру в экстра таймы. Отсутствие трех наших легионеров во главе с Файзуллаевым, которые уехали по своим клубам сказалось на игре. Нарушились связки, что сказалось сразу на сыгранности. Потерялся целостность в игре.
Жаль конечно. Но главную задачу, выход на олимпиаду выполнили!
На олимпиаде сборная Узбекистана попала в сложную группу С: Узбекистан, Египет, Испания, Доминикан Респ.
Нужно обыгрывать или Египет или Испанию. Сложновато, но выполнимая задача.
Спасибо за хорошие пожелания от соккерчан!
Надеюсь они выйдут из группы, а там как повезет. Удачи им!
Финал это уже показатель классно проделанной работы тамошних специалистов....
Болеем за Узбекистан на Олимпиаде !!!
Ждём открытий новых Шомуродовых и Файзуллаевых.....
Вроде не самый сильный чемпионат....но каковы успехи на международном уровне данного поколения....и на ОИ пробились...и на Кубке Азии "пошумели"....
И в финале дали бой сборной Японии...напичканной игроками Ливерпуля,Монако,Боруссии,Штудгарта,Селтика,Фейенорда,Бохума,Спортинга...да один Кубо из Сосьедада стоит 60 млн...
Нет слов !!!
Снимаем шляпу !!!
Браво !!!!
Финал это уже показатель классно проделанной работы тамошних специалистов....
Болеем за Узбекистан на Олимпиаде !!!
Ждём открытий новых Шомуродовых и Файзуллаевых.....
Вроде не самый сильный чемпионат....но каковы успехи на международном уровне данного поколения....и на ОИ пробились...и на Кубке Азии "пошумели"....
И в финале дали бой сборной Японии...напичканной игроками Ливерпуля,Монако,Боруссии,Штудгарта,Селтика,Фейенорда,Бохума,Спортинга...да один Кубо из Сосьедада стоит 60 млн...
Нет слов !!!
Снимаем шляпу !!!
Браво !!!!
Ладно, все равно стоит поблагодарить Тимура Кападзе за работу с командой и попадание на олимпиаду это тоже высокое достижение для наших парней!
Не понял лишь одно, почему Файзуллаева отпустили в ЦСКА, он же вроде как должен пропустить близжайшую игру армейцев из-за перебора желтых карточек?!
Ладно, все равно стоит поблагодарить Тимура Кападзе за работу с командой и попадание на олимпиаду это тоже высокое достижение для наших парней!
Не понял лишь одно, почему Файзуллаева отпустили в ЦСКА, он же вроде как должен пропустить близжайшую игру армейцев из-за перебора желтых карточек?!