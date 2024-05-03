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Сборная Японии переиграла команду Узбекистана в финале Кубка Азии U23

вчера, 21:28

Сборная Узбекистана уступила команде Японии в финале Кубка Азии для футболистов до 23 лет (0:1).

Автором гола стал Фуки Ямада.

Благодаря выходу в финал турнира команда Узбекистана получила право сыграть на Олимпиаде 2024.

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Перевод с the-afc.com Фото: Сайт the-afc.com
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:58
Не отпустили "кони" узбека на финал ... Ни себе, ни людям!
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 05:39
Из бывших стран СНГ на Олимпиаде по футболу будет представлять Узбекистан и Белоруссия. Пожелаем удачи им и надеюсь не будут пакостить ни французы и ни ВАДА,ни другие нашим друзьям.
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 05:25, ред.
Мое почтение! Спасибо, вместе будет топить за сб.Узбекистана! Думаю можно побороться за выход из группы со второго места, первое скорее всего застолбят испанцы
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:18
Саркис привет! Все равно хорший результат!Есть болеть за кого на ОИ!!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:11
По поводу Зинченко, ничего не читал и не слыхал. Если честно, не представляю его в Баварии... А вот сейчас, прочел, что руководство Баварии решает, что делать с Тухелем. Видимо, никто особо не стремится в Баварию, поэтому вернулись к старому варианту...

Не переживайте, Саркис, сильно за Вашу сборную, хотя, понимаю Вас, как земляка команды и её болельщика... Однозначно, Файзуллаев мог бы помочь, но не сложилось. Лично, поболею за Узбекистан на ОИ!!!!!!! А пока- Удачи Вашему Арсеналу!!!!!!! Быть Вам- чемпионами АПЛ!!!!!!!

Удачи, Дружище!!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
Доброй ночи, Виктор! Возможно. Я как -то упустил из виду матчи кубка России...все равно жаль, что Аббоса небыло в финальном матче...
Помните, вчера вы интересовались судьбой Зинченко!? Так вот, сегодня пошли слухи, что якобы Александр входит в шорт лист Баварии, которая ищет замену защитнику Дэвису, и вот Зинченко вроде как один из вариантов. Не знаю на сколько верна это информация, возможно и Вы слышали что-то подобное, если об этом говорили в немецкой прессе
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:51
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
В кубке, если я не ошибаюсь, у него пропуска не было из-за ЖК. Поэтому, он играл с Зенитом, недавно, в очень важной игре...
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:45
Эх, парни, парни....могли перевернуть игру, но увы....
Ладно, все равно стоит поблагодарить Тимура Кападзе за работу с командой и попадание на олимпиаду это тоже высокое достижение для наших парней!
Не понял лишь одно, почему Файзуллаева отпустили в ЦСКА, он же вроде как должен пропустить близжайшую игру армейцев из-за перебора желтых карточек?!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:40
Банзай Ниппон !!! Омедето !!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:38
А исход мог бы быть совершенно другой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:42, ред.
Молодцы !!!
Финал это уже показатель классно проделанной работы тамошних специалистов....
Болеем за Узбекистан на Олимпиаде !!!
Ждём открытий новых Шомуродовых и Файзуллаевых.....
Вроде не самый сильный чемпионат....но каковы успехи на международном уровне данного поколения....и на ОИ пробились...и на Кубке Азии "пошумели"....
И в финале дали бой сборной Японии...напичканной игроками Ливерпуля,Монако,Боруссии,Штудгарта,Селтика,Фейенорда,Бохума,Спортинга...да один Кубо из Сосьедада стоит 60 млн...
Нет слов !!!
Снимаем шляпу !!!
Браво !!!!
azkan
azkan
вчера в 22:28, ред.
Игра была равной, а по голевым моментам наши были сильнее.
И в конце должны были реализовывать пенальти. Но вратарь японцев угадал.
А могли перевести игру в экстра таймы. Отсутствие трех наших легионеров во главе с Файзуллаевым, которые уехали по своим клубам сказалось на игре. Нарушились связки, что сказалось сразу на сыгранности. Потерялся целостность в игре.
Жаль конечно. Но главную задачу, выход на олимпиаду выполнили!
На олимпиаде сборная Узбекистана попала в сложную группу С: Узбекистан, Египет, Испания, Доминикан Респ.
Нужно обыгрывать или Египет или Испанию. Сложновато, но выполнимая задача.
Спасибо за хорошие пожелания от соккерчан!
Надеюсь они выйдут из группы, а там как повезет. Удачи им!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:16
Достойно выступили узбеки... Талантливое поколение пришло...
Capral
Capral
вчера в 22:09
Жаль, очень жаль... Желаю Узбекистану- Удачи на ОИ!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:50
Поболеем за Узбекистан на Олимпиаде - это точно.
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