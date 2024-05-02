От Германии в следующем сезоне Лиги чемпионов выступят пять клубов

Германия получила пять мест в Лиге чемпионов на сезон 2024/25.
Это произошло после победы «Боруссии» Дортмунд над ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ (1:0).
Германия гарантировала себе попадание в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА по итогам сезона. В текущем розыгрыше еврокубков продолжают участие три немецких команды — «Боруссия», «Бавария» (Лига чемпионов) и «Байер» (Лига Европы).
Участие в следующем сезоне ЛЧ обеспечили «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».
А в ЕК вообще половина чемпионата участвовать будет. На фарс смахивает...
А в ЕК вообще половина чемпионата участвовать будет. На фарс смахивает...