От Германии в следующем сезоне Лиги чемпионов выступят пять клубов

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сегодня, 00:59

Германия получила пять мест в Лиге чемпионов на сезон 2024/25.

Это произошло после победы «Боруссии» Дортмунд над ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ (1:0).

Германия гарантировала себе попадание в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА по итогам сезона. В текущем розыгрыше еврокубков продолжают участие три немецких команды — «Боруссия», «Бавария» (Лига чемпионов) и «Байер» (Лига Европы).