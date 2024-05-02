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От Германии в следующем сезоне Лиги чемпионов выступят пять клубов

сегодня, 00:59

Германия получила пять мест в Лиге чемпионов на сезон 2024/25.

Это произошло после победы «Боруссии» Дортмунд над ПСЖ в первом матче 1/2 финала ЛЧ (1:0).

Германия гарантировала себе попадание в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА по итогам сезона. В текущем розыгрыше еврокубков продолжают участие три немецких команды — «Боруссия», «Бавария» (Лига чемпионов) и «Байер» (Лига Европы).

Участие в следующем сезоне ЛЧ обеспечили «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
5 немцев- ок. Но почему 5 команд из Италии? Если уже к 1\4 все вылетели? Все из-за ЛЕ и ЛК, так вот пусть и давали бы им туда доп.путевки...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:26
С такими темпами скоро в высших лигах уже "чемпионов" не будет хватать. Придётся доукомплектовывать из вторых девизионов. Уже переименовали бы турнир на "Лига Чемпионов и компании" или "Лига Чемпионов, их друзей и друзей их друзей".
lotsman
lotsman
сегодня в 07:53
Молодцы. А наши когда получат хоть одно место?)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:11
Когда же уже наши начнут подниматься по этой пресловутой таблице?(
v3qh7ye4d2dj
v3qh7ye4d2dj
сегодня в 07:03
Все лучшие немецкие силы на сегодня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:40
ЛЧ становится всё бредовее. 5 команд-чемпионов!
А в ЕК вообще половина чемпионата участвовать будет. На фарс смахивает...
112910415
112910415
сегодня в 06:06
спасибо боевой Боруссии !
urubafxsdx36
urubafxsdx36
сегодня в 05:31
Может как раз себе шмели местечко вчера и пробили
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Заслужили. Пусть радуются, пока наши не играют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:30
Хоть бы турнир переименовали коль Германия одна....а чемпионов 5....)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:25
Боруссия решила это))
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