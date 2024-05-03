«Ливерпуль» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

«Ливерпуль» примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Это стало известно после победы «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). «Шпоры» находятся на 5-й строчке (60 баллов после 34 игр), мерсисайдцев они уже не обгонят.
После 35 туров «красные» идут на 3-м месте в АПЛ (75 очков).
но вряд ли будут претендовать на что то серьезное.
если плей офф в ЛЕ Аталанты не прошли, о каких реальных шансах на ЛЧ речь?
но вряд ли будут претендовать на что то серьезное.
если плей офф в ЛЕ Аталанты не прошли, о каких реальных шансах на ЛЧ речь?
но об этом ли мечтали ?
но об этом ли мечтали ?