«Ливерпуль» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

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сегодня, 00:49

«Ливерпуль» примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Это стало известно после победы «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). «Шпоры» находятся на 5-й строчке (60 баллов после 34 игр), мерсисайдцев они уже не обгонят.