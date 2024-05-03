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«Ливерпуль» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

сегодня, 00:49

«Ливерпуль» примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Это стало известно после победы «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» (2:0). «Шпоры» находятся на 5-й строчке (60 баллов после 34 игр), мерсисайдцев они уже не обгонят.

После 35 туров «красные» идут на 3-м месте в АПЛ (75 очков).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:12
Не думаю что мог оказаться без ЛЧ
hk2r4y23ztz2
hk2r4y23ztz2
сегодня в 08:02
Это и так было ясно и без помощи Челси бы прошли.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:54
задача минимум на этот сезон выполнена!
но вряд ли будут претендовать на что то серьезное.
если плей офф в ЛЕ Аталанты не прошли, о каких реальных шансах на ЛЧ речь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:37
Отбираются самые лучшие на дистанции...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:34
Это впринципе было понятно что тройку лидеров никто не догонит
Вещий
Вещий
сегодня в 06:53
Ну хоть такой результат на прощанье оставит Клопп...
112910415
112910415
сегодня в 06:29
хорошо, хорошо ...
но об этом ли мечтали ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:51
наконец))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:26
А шпоры Астон Виллу, надеюсь, уже не догонят.
Capral
Capral
сегодня в 00:57
Ну значит от Юрки простава аристократам. Второй год подряд не попасть в ЛЧ- было бы для Клоппа окончательным приговором...
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