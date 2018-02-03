«Бернли» отобрал очки у «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бернли» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Бернли, стадион «Тюрф Мур»
«Бернли» - «Манчестер Сити» 1:1 (0:1)
Голы: Гудмундссон 82 - Данило 22.
«Бернли»: Поуп, Бардсли (Лоутон 46), Лонг, Ми, Тэйлор, Корк, Хендрик, Леннон, Барнс, Гудмундссон, Воукс.
Главный тренер: Шон Дайч.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Компани, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду, Агуэро, Стерлинг (Диас 74).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Лонг 38, Корк 42, Гюндоган 64, Ми 73.
Судья: Мартин Аткинсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче предыдущего тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич».
А сейчас аж строят старожил из себя))
А сейчас аж строят старожил из себя))