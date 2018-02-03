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«Бернли» отобрал очки у «Манчестер Сити»

вчера, 17:25
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бернли» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Бернли, стадион «Тюрф Мур»

«Бернли» - «Манчестер Сити» 1:1 (0:1)
Голы: Гудмундссон 82 - Данило 22.

«Бернли»: Поуп, Бардсли (Лоутон 46), Лонг, Ми, Тэйлор, Корк, Хендрик, Леннон, Барнс, Гудмундссон, Воукс.
Главный тренер: Шон Дайч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Компани, Отаменди, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду, Агуэро, Стерлинг (Диас 74).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Лонг 38, Корк 42, Гюндоган 64, Ми 73.

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче предыдущего тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич».

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Все комментарии
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответил benderivan
вчера в 23:12
benderivan:
Не хватает МС длины скамейки. Я считаю, что прямо сейчас нужно срочно покупать 10 игроков минимум, чтобы команда не сдулась и боролась хотя бы за победу в АПЛ.
И защитников по цене Месси))))
mensk
mensk
вчера в 21:52
Отобрал. Но запаса прочности хватает и думаю хватит.
lexatver
lexatver ответил benderivan
вчера в 21:34
benderivan:
Не хватает МС длины скамейки. Я считаю, что прямо сейчас нужно срочно покупать 10 игроков минимум, чтобы команда не сдулась и боролась хотя бы за победу в АПЛ.
Вот было бы круто, если Арсенал боролся хотя бы за победу в АПЛ ))
lexatver
lexatver
вчера в 21:32
а смысл напрягаться, все равно уже чемпионы
nikolah
nikolah
вчера в 21:28
неудивительно,Бёрнли хороши в этом сезоне
4ever Ars
4ever Ars
вчера в 21:23
Ммм, какая ставка сыграла)))
Gahi
Gahi
вчера в 20:32
БЕРНЛИ МОЛОДЦЫ РЕСПЕКТ ВАМ.
nnb199O
nnb199O
вчера в 20:24
Бернли потерял 2 очка
Triem
Triem
вчера в 20:24
Молодцы Сити. Не ожидал что в ничью смогут сыграть с таким сильным Бернли!
Portsmouth
Portsmouth
вчера в 20:15
Футболисты Бернли мужики!
Soularity
Soularity ответил FERIS
вчера в 20:02
FERIS:
Барсуки стали топить за МС,когда туда перешёл пепка... Основные болелы) До этого за МС почти никто не болел)
Да МС до прихода денег шейхов никто и не слышал толком , а ща с появлением денег все стали топить за клуб )))
kastites
kastites
вчера в 20:00
Печально
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:58
Бернли красавцы!
neomessi
neomessi
вчера в 19:54
Ничего. Бывает, данный результат никак не отразиться на турнирную таблицу.
Как МС был на первом месте так и остался....
Red_team
Red_team ответил sihafazatron
вчера в 19:39
sihafazatron:
мс должен был выигрывать конечно, но и бернли все равно молодцы. лучше уж сыграть вот так 1:1, чем недавно бернли-мю 0:1)))))))
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 19:25
    Неожиданно,мс видимо наелись победами...
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 19:25
    молодца!
    vastudio
    vastudio ответил 112910415
    вчера в 19:19
    112910415:
    сенсация, однако
    После предыдущих 0-3 на Стемфорде уже и не сенсация))
    112910415
    112910415
    вчера в 19:14
    сенсация, однако
    борька
    борька
    вчера в 19:08
    Исландца на заметку и в Ростов!
    FERIS
    FERIS ответил Особенный 2
    вчера в 19:06
    Особенный 2:
    98% процентов якобы фанов МС в России до 2009 года и не слыхали об МС.. А сейчас аж строят старожил из себя))
    Барсуки стали топить за МС,когда туда перешёл пепка...
    Основные болелы)
    До этого за МС почти никто не болел)
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Медив
    вчера в 19:05
    Медив:
    Некрасиво было со стороны Пепки так психовать. Стерлинг ему заработал дофига очков, можно было и не устраивать это показательное наказание...
    Для дисциплины самое то. Некрасиво плыть по течению.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:00
    Гвардиоле пора на пенсию ...
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    вчера в 18:56
    Кларетам поздравления!!!
    Migelito
    Migelito ответил Медив
    вчера в 18:47
    Медив:
    Рвал на себе волосы, бггг, и сразу заменил Стерлинга после промаха на какого то местного ноунейма. Типа даже неизвестный юниор играет не хуже тебя... Было жаль парня, сидел убитый на скамейке, откровенно он не заслуживал такого отношения
    понял, спасибо. Ну Пеп вообще в принципе склонен к странным решениям
    nnb199O
    nnb199O
    вчера в 18:47
    Не всегда же помогать Пепке....
    Медив
    Медив ответил Migelito
    вчера в 18:38
    Migelito:
    А что там случилось? Я не смотрел ибо матч...
    Рвал на себе волосы, бггг, и сразу заменил Стерлинга после промаха на какого то местного ноунейма. Типа даже неизвестный юниор играет не хуже тебя... Было жаль парня, сидел убитый на скамейке, откровенно он не заслуживал такого отношения
    da da da
    da da da
    вчера в 18:37
    Сити есть куда расти и это великолепно,3 трофея наверно уже есть а в ЛЧ в посмотрим.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    вчера в 18:36
    Бернли молодцы
    Особенный 2
    Особенный 2
    вчера в 18:34
    98% процентов якобы фанов МС в России до 2009 года и не слыхали об МС..
    А сейчас аж строят старожил из себя))
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