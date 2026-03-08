Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билеты

В Шотландии фанаты устроили беспорядки на поле после «Дерби Старой Фирмы»

сегодня, 20:38

Победа «Селтика» над «Рейнджерс» (4:2 по пенальти, 0:0 основное время) в четвертьфинале Кубка Шотландии на стадионе «Айброкс» омрачилась массовой дракой фанатов прямо на поле. Сотни болельщиков «Селтика» ворвались на газон после решающего удара Томаша Чванчары, спровоцировав ответ болельщиков «Рейнджерс», которые использовали для атаки оппонентов петарды. Полиция и стюарды восстановили порядок, соорудив между сторонами конфликта баррикаду.

Шотландская Футбольная Ассоциация осудила вторжение и начала расследование. Стоит отметить, что матч посетили 7500 фанатов «Селтика». Столь внушительное число гостевых болельщиков было допущено на «Дерби Старой Фирмы» впервые за последние десять лет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак обратился к болельщикам после поражения в Оренбурге
Сегодня, 17:57
Шейнбаум выставила на конкурс свой билет на матч открытия чемпионата мира
06 марта
Зобнин принес извинения болельщикам после 2:5 от «Динамо»
06 марта
Фанатам «Галатасарая» закрыли проход на матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ
04 марта
ЦСКА поможет фанатам, на которых завели уголовное дело в ОАЭ
02 марта
Болельщики ЦСКА не могут вылететь из ОАЭ из-за уголовного дела
02 марта
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:47
Это не удивительно! Наверное надо было лучше смотреть! Хотя попробуй их останови
6xy2d5qckpf6
6xy2d5qckpf6
сегодня в 20:40
Сами не доглядели, чего уж тут...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 