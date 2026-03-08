В Шотландии фанаты устроили беспорядки на поле после «Дерби Старой Фирмы»

1772991525

сегодня, 20:38

Победа «Селтика» над «Рейнджерс» (4:2 по пенальти, 0:0 основное время) в четвертьфинале Кубка Шотландии на стадионе «Айброкс» омрачилась массовой дракой фанатов прямо на поле. Сотни болельщиков «Селтика» ворвались на газон после решающего удара Томаша Чванчары, спровоцировав ответ болельщиков «Рейнджерс», которые использовали для атаки оппонентов петарды. Полиция и стюарды восстановили порядок, соорудив между сторонами конфликта баррикаду.

Шотландская Футбольная Ассоциация осудила вторжение и начала расследование. Стоит отметить, что матч посетили 7500 фанатов «Селтика». Столь внушительное число гостевых болельщиков было допущено на «Дерби Старой Фирмы» впервые за последние десять лет.