«Милан» одержал победу над «Интером» в матче чемпионата Италии

сегодня, 00:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» победил «Интер» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Первис Эступиньян на 35-й минуте.

По итогам встречи «Милан» набрал 60 очков, команда идет на 2-м месте. «Интер» лидирует с 67 очками.

ABir
ABir
сегодня в 02:58
Несмотря на победу росонери отрыв от лидера все еще большой и вряд ли достигаемый в этом чемпионате.
juchok
juchok
сегодня в 01:08
хехе, два раза за сезон обыграли, у Интера будет чемпионство с привкусом... ну вы поняли
m2bmvrdbjr27
m2bmvrdbjr27
сегодня в 00:58, ред.
Сан Сиро красавец. Болельщики на Сан Сиро шикарны. Эффект действа раскручен донельзя. Акустика на ура - только играйте !!! А нихрена... На поле - два г**на. Такой контраст околофутбольного аншлага и актеров в поле я давно не видел.

Игроки Интера, я так понимаю, вообще белковую пищу не едят..., кроме Думфриса. Как, за счет чего и посредством каких способов команда сегодня пыталась что-то из себя выдавить, так и осталось тайной за семью печатями. Все передачи нерадзурри в недодачу. Принимающий мяч игрок находится ВСЕГДА спиной к воротам. Фланги мертвые. Навесы... мало того неточные и не по адресу, - они слабы по импульсу удара и корявые по направлению.
Ужасное - инертное состояние Интера во всех футбольных смыслах. У меня просто нет слов.

Милан... Ну эти поживее выглядели. Контраст с соперником по физической готовности и скорости, налицо. Многоходовка Леао - Фофана - Эступиньян понравилась. И на этом всё, - дальше беготня и хаос как в головах, так и в ногах.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:57
Интер опять не смог)))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:49, ред.
Милан в своем стиле, Интер просто проклялся с этим Миланом и не может победить. такое бывает с некоторыми клубами - могут всех обыгрывать а вот кто-то один не дается и все тут)) ну и сыграл слабо Интер, один Ди Марко изображал волю к победе. Бони армян Эспозито - все пассажирами были. Милан просто сыграл как всегда, не особо делая разницу Интер перед ним или Лечче, сыграл в то что всегда.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:46
Ну, тут без вариантов. Цыган не в состоянии обыгрывать топ клубы Серии А, по крайней мере без помощи арбитров
Бастони снова показал, какая он гн...
