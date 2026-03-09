«Милан» одержал победу над «Интером» в матче чемпионата Италии

1773006174

сегодня, 00:42

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» победил «Интер» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Первис Эступиньян на 35-й минуте.

По итогам встречи «Милан» набрал 60 очков, команда идет на 2-м месте. «Интер» лидирует с 67 очками.