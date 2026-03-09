«Милан» одержал победу над «Интером» в матче чемпионата Италии

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» победил «Интер» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Первис Эступиньян на 35-й минуте.
По итогам встречи «Милан» набрал 60 очков, команда идет на 2-м месте. «Интер» лидирует с 67 очками.
Игроки Интера, я так понимаю, вообще белковую пищу не едят..., кроме Думфриса. Как, за счет чего и посредством каких способов команда сегодня пыталась что-то из себя выдавить, так и осталось тайной за семью печатями. Все передачи нерадзурри в недодачу. Принимающий мяч игрок находится ВСЕГДА спиной к воротам. Фланги мертвые. Навесы... мало того неточные и не по адресу, - они слабы по импульсу удара и корявые по направлению.
Ужасное - инертное состояние Интера во всех футбольных смыслах. У меня просто нет слов.
Милан... Ну эти поживее выглядели. Контраст с соперником по физической готовности и скорости, налицо. Многоходовка Леао - Фофана - Эступиньян понравилась. И на этом всё, - дальше беготня и хаос как в головах, так и в ногах.
Бастони снова показал, какая он гн...
