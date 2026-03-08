Гусев объяснил, почему «Динамо» забивает много голов

Главный тренер «Динамо» после победы 4:1 над ЦСКА объяснил причину высокой результативности его команды. «Динамо» во второй части сезона победило в трех матчах во всех турнирах с общей разницей мячей 13:3.

Мы понимали, что открыто играть с ЦСКА будет непрофессионально. Если давать большое пространство, то создадут много проблем, но мы не то чтобы играли вторым номером, были задания, которые команда должна была выполнять. Прежде всего не дать пространство Кириллу Глебову, Данилу Круговому и Лусиано Гонду, когда он играл.

Я видел, как команда готовится, понимал, на что способны. Но так складываются игры, что мы используем моменты, хорошо их реализуем, ты всегда надеешься на лучшее. Что касается [вратаря] Курбана Расулова, то там действительно у него были судороги.