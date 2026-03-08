Top.Mail.Ru
Гусев объяснил, почему «Динамо» забивает много голов

сегодня, 22:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев после победы 4:1 над ЦСКА объяснил причину высокой результативности его команды. «Динамо» во второй части сезона победило в трех матчах во всех турнирах с общей разницей мячей 13:3.

Мы понимали, что открыто играть с ЦСКА будет непрофессионально. Если давать большое пространство, то создадут много проблем, но мы не то чтобы играли вторым номером, были задания, которые команда должна была выполнять. Прежде всего не дать пространство Кириллу Глебову, Данилу Круговому и Лусиано Гонду, когда он играл.

Я видел, как команда готовится, понимал, на что способны. Но так складываются игры, что мы используем моменты, хорошо их реализуем, ты всегда надеешься на лучшее. Что касается [вратаря] Курбана Расулова, то там действительно у него были судороги.

Все комментарии
сегодня в 23:09
Отмечу хорошую физическую подготовку у Динамовцев. Вратарь неплохой тащил. В общем делаем выводы
Vilar
Vilar
сегодня в 23:04
Думаю, Гусеву сейчас надо, как можно меньше говорить, тем более рассуждать в слух, т.к. красноречие не его конёк. Любая осечка и сразу вспомнят эти умные речи и используют против него. Самое простое и точное это: "Команда выполнила намеченный план игры. С завтрашнего дня начинаем готовится к следующим играм в Ростове и на Кубок со Спартаком."
Начало отличное, как говорится, дело за малым: осталось, также продолжить и красиво завершить сезон.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:55
Пока Динамо идет хорошо!Даже отлично! Смотрим дальше)
Futurista
Futurista
сегодня в 22:43
Не забудьте 22.03 много забить)...
Dinamo
Dinamo
сегодня в 22:29
Кругового закрыли, Гонду самоустранился, а вот Глебов крови попил немало.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:21
Похоже человек реально работает, вероятно недооценил я его в прошлом. Разбор по персоналиям это реальная подготовка к матчу, а не выстаить состав и пусть как то там играют что делают 90% тех кто приезжает в РПЛ под видом тренеров.
