Мойзес: «ЦСКА не может пропускать четыре гола дома, ещё и в дерби»

вчера, 23:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник московского ЦСКА Мойзес прокомментировал поражение 1:4 от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

«В первую очередь, мы не можем пропускать четыре гола дома, еще и в дерби. Сегодня мы, игроки, должны взять на себя ответственность, это наше поражение», — сказал Мойзес.

«Впереди еще много матчей, мы будем работать. В жизни и в футболе мы должны учиться на своих ошибках или на ошибках коллег. Футбол решается в деталях: соперники сумели воспользоваться нашими сложностями, а мы не смогли играть наилучшим образом и использовать их ошибки», — добавил он.

Мойзес заявил, что команда могла начать матч более подготовленной и лучше нейтрализовать ключевых игроков соперника. «Мы могли выйти на поле более подготовленными, чтобы начать матч лучше. [Полузащитник „Динамо“] Бителло не может играть в свое удовольствие — он один из их лучших игроков. Мы могли сразу его нейтрализовать», — сказал футболист.

Он также отметил, что соперники тщательно изучают ЦСКА и используют малейшие ошибки. «Я считаю, наши соперники хорошо нас изучают. Сегодня они забили с добивания. Как я вижу по первому угловому, Бителло уже отдает тому, кто стоит на добивании. Нам нужно этого избегать», — подчеркнул бразилец.

Vilar
Vilar
сегодня в 00:19
Гадать: "Может - не может" не надо, факт на лицо: МОЖЕТ!
Мойзес, тебя явно не хватает в Зените.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:19
Оказалось может...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:42, ред.
Благодаря тебе четыре с игры и два поражения
Мойзес, как всегда, ничего не показал и теперь винит тренера
