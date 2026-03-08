Мойзес: «ЦСКА не может пропускать четыре гола дома, ещё и в дерби»

1773001012

вчера, 23:16

Защитник московского ЦСКА прокомментировал поражение 1:4 от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ .

«В первую очередь, мы не можем пропускать четыре гола дома, еще и в дерби. Сегодня мы, игроки, должны взять на себя ответственность, это наше поражение», — сказал Мойзес.

«Впереди еще много матчей, мы будем работать. В жизни и в футболе мы должны учиться на своих ошибках или на ошибках коллег. Футбол решается в деталях: соперники сумели воспользоваться нашими сложностями, а мы не смогли играть наилучшим образом и использовать их ошибки», — добавил он.

Мойзес заявил, что команда могла начать матч более подготовленной и лучше нейтрализовать ключевых игроков соперника. «Мы могли выйти на поле более подготовленными, чтобы начать матч лучше. [Полузащитник „Динамо“] Бителло не может играть в свое удовольствие — он один из их лучших игроков. Мы могли сразу его нейтрализовать», — сказал футболист.