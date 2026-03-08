Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гусев недоволен состоянием полей на старте весенней части сезона

сегодня, 22:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после победы над ЦСКА в 20-м туре РПЛ (4:1) высказал мнение о плохой готовности газонов на данном этапе сезона.

Что-то с коленом у Леона Зайдензаля. Такие поля — хочется высказаться, но мы начинаем в начале марта, заканчиваем в конце мая, когда поля становятся идеальными практически. Жалко футболистов, и на базе, и здесь поля не готовы из-за климатических условий. Плюс-минус на «Динамо» и ЦСКА одинаковые, если три недели подержать поля, то они бы стали хорошими. Трава была бы получше. Понятно, что чемпионат мира, но мы же там не участвуем.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБлижайший домашний матч «Урала» пройдет в манеже
Вчера, 09:53
Стадион махачкалинского «Динамо» готов к матчу с «Рубином»
26 февраля
Поле стадиона в Туле не допустили до проведения матча «Арсенала» с «Локо»
23 февраля
РПЛ следит за готовностью полей вместе с клубами
23 февраля
«Спартак» планирует реконструировать одну из трибун домашнего стадиона
09 декабря 2025
Стадион «Портовик» на 1 500 человек открыли в Мариуполе
29 ноября 2025
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:16, ред.
Здоровья Зайдензалю, его сломал Глебов своим отбором мяча в подкате, но это футбол
Поля это одно, а вот как Гладышев, молодой парень, задыхается за 5 минут на поле и выпадает из игры
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 