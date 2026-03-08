Гусев недоволен состоянием полей на старте весенней части сезона

Главный тренер московского «Динамо» после победы над ЦСКА в 20-м туре РПЛ (4:1) высказал мнение о плохой готовности газонов на данном этапе сезона.

Что-то с коленом у Леона Зайдензаля. Такие поля — хочется высказаться, но мы начинаем в начале марта, заканчиваем в конце мая, когда поля становятся идеальными практически. Жалко футболистов, и на базе, и здесь поля не готовы из-за климатических условий. Плюс-минус на «Динамо» и ЦСКА одинаковые, если три недели подержать поля, то они бы стали хорошими. Трава была бы получше. Понятно, что чемпионат мира, но мы же там не участвуем.