Арбелоа недоволен отношением некоторых игроков «Реала»

сегодня, 17:54
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа после напряжённой выездной победы 2:1 над «Сельтой» на «Балаидос» раскритиковал некоторых игроков за их отсутствие на поле. «Я очень рад за тех, кто хотел выйти...» — сказал он, намекая на недостаточную мотивацию отдельных футболистов в сложный период для команды.

По данным Marca, под критику попал Эдуардо Камавинга: француз пропустил две последние игры из-за зубной проблемы (кариес), и хотя тренировался перед матчем с «Сельтой», всё же остался вне заявки. Как пишут испанские СМИ, ситуация вызывает вопросы: странно, что ни игрок, ни медслужба не решили стоматологическую проблему за неделю.

shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:59
...хотя лукавлю, хочу Я его, но после ЧМ ,сейчас как то не время...!!!
shur
shur ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:58
...Who next?! Вот в чём вопрос,даже не представляю, про Зидана не слова, не такой уж Он дурак после затишья в петлю...!!!
112910415
112910415
сегодня в 18:39
тяжело тренеру ...
particular
particular
сегодня в 18:38
В начале 5-ого десятка, пожалуй, сложно руководить Реалом и пытаться троллить его раздевалку...
shur
shur
сегодня в 18:33
...как бы рад Тренер выпустить молодёжь на поле!!! Уже эксперементирует, но в Реале это не работает, надо здесь и сейчас
результат, будь ты молодой или матёрый!!! Тяжело Арбелоа,сочувствую...!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:33
"Странно, что ни игрок, ни медслужба не решили стоматологическую проблему за неделю." - Звучит устрашающе - как бы не стали искать "специалиста" на стороне...)))
Гость
