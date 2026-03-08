Арбелоа недоволен отношением некоторых игроков «Реала»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа после напряжённой выездной победы 2:1 над «Сельтой» на «Балаидос» раскритиковал некоторых игроков за их отсутствие на поле. «Я очень рад за тех, кто хотел выйти...» — сказал он, намекая на недостаточную мотивацию отдельных футболистов в сложный период для команды.
По данным Marca, под критику попал Эдуардо Камавинга: француз пропустил две последние игры из-за зубной проблемы (кариес), и хотя тренировался перед матчем с «Сельтой», всё же остался вне заявки. Как пишут испанские СМИ, ситуация вызывает вопросы: странно, что ни игрок, ни медслужба не решили стоматологическую проблему за неделю.
результат, будь ты молодой или матёрый!!! Тяжело Арбелоа,сочувствую...!!!
