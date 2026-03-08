Арбелоа недоволен отношением некоторых игроков «Реала»

1772981698

сегодня, 17:54

Тренер «Реала» после напряжённой выездной победы 2:1 над «Сельтой» на «Балаидос» раскритиковал некоторых игроков за их отсутствие на поле. «Я очень рад за тех, кто хотел выйти...» — сказал он, намекая на недостаточную мотивацию отдельных футболистов в сложный период для команды.