«Бавария» одержала дежурную победу над «Майнцем»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.053.63.4
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияФонбет1.474.357
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаФонбет6.84.71.44
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоФонбет1.22614.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет177.51.16
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.353.552.85
  • Главные новости
  • Все новости
00:35
«Реал» сыграл вничью с «Леванте»27
22:20
«Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона»48
20:51
ПСЖ разгромил «Лилль»9
19:52
«Спартак» проиграл китайскому клубу в контрольном поединке718
19:51
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд»19
23:55
Вагнер: «„Манчестер Юнайтед“ победил заслуженно»0
23:54
Левандовски в седьмой раз подряд стал игроком года в Польше2
23:17
Эллардайс: «Мой план на игру с „Арсеналом“ не сработал»3
23:10
Венгер - об игре Обамеянга и Мхитаряна: «Пока рано делать какие-то выводы»2
23:02
Мхитарян: «„Арсенал“ одержал заслуженную победу»1
22:45
Обамеянг: «Я счастлив, ведь мы победили»3
22:36
Рэмзи: «Обамеянг и Мхитарян были великолепны»3
22:20
«Интер» - «Кротоне»: стартовые составы1
22:06
Чичарито о «Реале» и МЮ: «У меня в футболе только одна любовь»0
21:53
«Леванте» - «Реал»: стартовые составы4
21:46
Дуглас Коста не поможет «Ювентусу» в матче с «Сассуоло»2
21:28
Обамеянг забил в дебютном матче за «Арсенал» с передачи Мхитаряна11
21:22
«Ривер Плейт» мечтает о возвращении Фалькао0
20:27
Моуриньо: «Мы полностью контролировали ход поединка»2
20:19
«Рубин» пожалуется на Сонга в ФИФА23
20:11
Матич: «Мы должны бороться до конца»1
19:38
«Арсенал» - «Эвертон»: стартовые составы10
19:33
Немецкий футболист получил перелом черепа9
19:23
«Шальке» в драматичном матче уступил «Вердеру»8
19:21
«Байер» поделил очки с «Фрайбургом»0

«Бавария» одержала дежурную победу над «Майнцем»

вчера, 19:20
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц0 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Майнц, стадион «Опель Арена»

«Майнц» - «Бавария» 0:2 (0:2)
Голы: Рибери 33, Хамес Родригес 44.

«Майнц»: Центнер, Белл, Гбамен, Диалло, Донати, Латца, Хак, Максим (Сердар 57), Муто, Озтюнали (Кайсон 46), Хольтманн (Берггрен 73).
Главный тренер: Шварц Сандро.

«Бавария»: Ульрайх, Бернат, Боатенг, Рафинья, Хуммельс, Рибери (Коман 82), Хамес Родригес, Руди (Алаба 70), Толиссо, Вагнер (Левандовски 63), Мюллер.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Предупреждения: Руди 36, Вагнер 41, Боатенг 76.

Судья: Серен Шторкс.

В параллельном матче «Байер» поделил очки с «Фрайбургом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» сыграл вничью с «Леванте»
Сегодня, 00:35 27
«Арсенал» отправил пять мячей в ворота «Эвертона»
Вчера, 22:20 48
«Манчестер Сити»: ошибки, не дающие надежд конкурентам
Вчера, 22:11Сергей Иванов в блоге Командный дух2
ПСЖ разгромил «Лилль»
Вчера, 20:51 9
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Хаддерсфилд»
Вчера, 19:51 19
«Шальке» в драматичном матче уступил «Вердеру»
Вчера, 19:23 8
Обсудить
Все комментарии
weinmar
weinmar ответил Zen-Aku
вчера в 20:53
Zen-Aku:
Рибери с почином! Всех болел Баварии с победой!!
Он уже забивал в этом году
weinmar
weinmar
вчера в 20:51
Матч не смотрел. Судя по обзору второй тайм наши сачковали? ))
А меж тем, на воротах у Майнца цельный центнер и это не аллегория ))
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 20:44
Рибери с почином! Всех болел Баварии с победой!!
Стас Марченко
Стас Марченко ответил weinmar
вчера в 20:38
Исправили. Спасибо
eaguar
eaguar
вчера в 20:25
С победой.
Сливки общества
Сливки общества
вчера в 19:53
С победой всех фанов Баварии!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100