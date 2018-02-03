«Бавария» одержала дежурную победу над «Майнцем»

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
Майнц, стадион «Опель Арена»
«Майнц» - «Бавария» 0:2 (0:2)
Голы: Рибери 33, Хамес Родригес 44.
«Майнц»: Центнер, Белл, Гбамен, Диалло, Донати, Латца, Хак, Максим (Сердар 57), Муто, Озтюнали (Кайсон 46), Хольтманн (Берггрен 73).
Главный тренер: Шварц Сандро.
«Бавария»: Ульрайх, Бернат, Боатенг, Рафинья, Хуммельс, Рибери (Коман 82), Хамес Родригес, Руди (Алаба 70), Толиссо, Вагнер (Левандовски 63), Мюллер.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Предупреждения: Руди 36, Вагнер 41, Боатенг 76.
Судья: Серен Шторкс.
В параллельном матче «Байер» поделил очки с «Фрайбургом».
А меж тем, на воротах у Майнца цельный центнер и это не аллегория ))
А меж тем, на воротах у Майнца цельный центнер и это не аллегория ))