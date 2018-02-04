Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подтвердил, что игроки «Тосно» вернулись к тренировкам.
«Я связался с командой. Руководство пообещало погасить долги до конца месяца. Игроки договорились, что возобновляют работу».
Ранее сообщалось, что игроки «Тосно» приостановили трудовую деятельность из-за долгов.
Думаю, что большинство игроков никогда и ничего о нем не слышали.
Скорее всего, он является продуктом "активной" деятельности Мутко.
Думаю, что большинство игроков никогда и ничего о нем не слышали.
Скорее всего, он является продуктом "активной" деятельности Мутко.