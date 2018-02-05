В РФПЛ хотят ввести лимит на легионеров по системе «6+2»

С сезона-2020/21 в РФПЛ хотят установить лимит по максимальному числу зарубежных игроков в заявке каждого клуба - не больше восьми. Кроме того, хотят ввести и качественные критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке на сезон. То есть, четырех иностранцев можно будет заявить без критериев качества, а оставшихся - по ним.

При этом сами критерии качества довольно жесткие, и наверняка большая часть иностранцев не сможет им соответствовать. В связи с чем было высказано предложение о новом формате лимита по системе «6+2»: 6 иностранцев вне критериев качества, а 2 – по ним.

Вполне вероятно, что новый формат обсудят на ближайшем заседании исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21.