В РФПЛ хотят ввести лимит на легионеров по системе «6+2»

С сезона-2020/21 в РФПЛ хотят установить лимит по максимальному числу зарубежных игроков в заявке каждого клуба - не больше восьми. Кроме того, хотят ввести и качественные критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке на сезон. То есть, четырех иностранцев можно будет заявить без критериев качества, а оставшихся - по ним.
При этом сами критерии качества довольно жесткие, и наверняка большая часть иностранцев не сможет им соответствовать. В связи с чем было высказано предложение о новом формате лимита по системе «6+2»: 6 иностранцев вне критериев качества, а 2 – по ним.
Вполне вероятно, что новый формат обсудят на ближайшем заседании исполкома РФС.
Ранее сообщалось, что клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21.
И ничего больше.
Лимит- это просто инструмент в руках менеджмента, только вот руки должны бы быть не крюки, а они- крюки..
Совершенно неважно, каким будет лимит.
Таким, сяким..
Ничего не изменится, пока мутки у власти.
Ни-че-го..
И ничего больше.
Лимит- это просто инструмент в руках менеджмента, только вот руки должны бы быть не крюки, а они- крюки..
Совершенно неважно, каким будет лимит.
Таким, сяким..
Ничего не изменится, пока мутки у власти.
Ни-че-го..