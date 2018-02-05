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В РФПЛ хотят ввести лимит на легионеров по системе «6+2»

вчера, 20:16

С сезона-2020/21 в РФПЛ хотят установить лимит по максимальному числу зарубежных игроков в заявке каждого клуба - не больше восьми. Кроме того, хотят ввести и качественные критерии для не менее чем 50 процентов от максимального количества легионеров в заявке на сезон. То есть, четырех иностранцев можно будет заявить без критериев качества, а оставшихся - по ним.

При этом сами критерии качества довольно жесткие, и наверняка большая часть иностранцев не сможет им соответствовать. В связи с чем было высказано предложение о новом формате лимита по системе «6+2»: 6 иностранцев вне критериев качества, а 2 – по ним.

Вполне вероятно, что новый формат обсудят на ближайшем заседании исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что клубы РФПЛ выступили за лимит по схеме «8+17» с сезона-2020/21.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:02
Лимит на зарплаты надо вводить, а не лимит на легионеров.
eaguar
eaguar
вчера в 21:24
мудреные критерии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:08
Не должно быть никакого лимита!
kastites
kastites
вчера в 21:05
Только подобрались к большой пятерке
Три места ЛЧ получили
Теперь опять во вторую десятку скатятся
баск
баск
вчера в 20:49
Игры с цифрами лимита- просто дымовая завеса для сокрытия никчемности управленцев российским футболом, их лживости, лени и некомпетентности.
И ничего больше.

Лимит- это просто инструмент в руках менеджмента, только вот руки должны бы быть не крюки, а они- крюки..
Совершенно неважно, каким будет лимит.
Таким, сяким..
Ничего не изменится, пока мутки у власти.
Ни-че-го..
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 20:39
Надоели уже эти игры с лимитом...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:32
Все равно все в пользу Зенита.
ошалевший
ошалевший
вчера в 20:22
болотом запахло,чувствуете? деньгами решили задавить,только вот не учитывают,что можно и от русских влетать,ничем не слабее аргентосов этих
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