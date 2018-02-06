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В АПЛ может появиться зимняя пауза

сегодня, 09:06

После жалоб английских клубных тренеров, сетующих на большое количество травм своих футболистов из-за очень плотного графика, руководство АПЛ решило рассмотреть возможность внедрения зимнего перерыва. 

Стороны будут открыты к переговорам, но решение может быть принято не ранее сезона-2019/20, поскольку пока действует текущий контракт на телеправа.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:21
В 2022 году появится, ибо там ЧМ зимой:)
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 12:03
Зачем? Ньюкасл и без паузы чемпик!
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:28
Это равносильно тому,что переселить королеву из Лондона в Саутгемптон..
The Frei
The Frei
сегодня в 11:20
Зимняя пауза для - Л0X0В, зимние матчи для - Пацанов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:24
Зимняя пауза в АПЛ остро необходима.
Хорошо, что об этом заговорили, значит вопрос попытаются решить.
13 RUS
13 RUS ответил piercman
сегодня в 10:11
piercman:
https://www.soccer.ru/?new_design=0soccer0010 отменили с 1 января, о чём писали в новогоднем посте на главной. только soccer.ru
Soccer.ru и все,теперь старый дизайн
Red_team
Red_team
сегодня в 10:07
Тогда осенью или весной придется по 2 матча каждую неделю играть, в чем смысл?
Triem
Triem
сегодня в 09:58
Таким образом у сборной Англии появится больше шансов претендовать на более высокие места на чемпионатах мира или Европы!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:51
Нет,это фишка АПЛ, будет глупо сделать ее из-за нытья всяких лысых физруков и париков
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 09:47
кубок лиги, лига кубков, кубок кубковой лиги, суперкубок второй кубколиги. понапридумывали всякие деревянные кубкотурниры и жалуются потом на график.
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 09:43
Хорошо бы, ещё надо отменить кубок лиги, может тогда команды из АПЛ станут конкурировать с испанскими грандами.
Foxes
Foxes ответил piercman
сегодня в 09:41
piercman:
https://www.soccer.ru/?new_design=0soccer0010 отменили с 1 января, о чём писали в новогоднем посте на главной. только soccer.ru
Спасибо не знал.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:40
Футбол для зрителей, если ходят, то нужно играть
piercman
piercman ответил Foxes
сегодня в 09:35
https://www.soccer.ru/?new_design=0
soccer0010 отменили с 1 января, о чём писали в новогоднем посте на главной. только soccer.ru
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