В АПЛ может появиться зимняя пауза

После жалоб английских клубных тренеров, сетующих на большое количество травм своих футболистов из-за очень плотного графика, руководство АПЛ решило рассмотреть возможность внедрения зимнего перерыва.

Стороны будут открыты к переговорам, но решение может быть принято не ранее сезона-2019/20, поскольку пока действует текущий контракт на телеправа.