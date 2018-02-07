Спортдиректор ПСЖ: «Голову даю на отсечение, Неймар не перейдёт в „Реал“»

Спортивный директор ПСЖ Луис Фернандес уверен, что Неймар не покинет парижский клуб ради перехода в «Реал» в ближайшее время, как об этом часто пишут СМИ:

«Голову даю на отсечение, Неймар не перейдет в „Реал“.

Если ПСЖ подписал Неймара и Мбаппе, то лишь с целью того, чтобы эти игроки остались в команде, а не ушли. Неймар - звезда ПСЖ.

Он делает разницу. Понаблюдайте за его игрой: по нему не скажешь, что он хочет уйти. Он убежден в том, что он счастлив здесь. Он хочет преуспеть в ПСЖ».