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Спортдиректор ПСЖ: «Голову даю на отсечение, Неймар не перейдёт в „Реал“»

сегодня, 09:22

Спортивный директор ПСЖ Луис Фернандес уверен, что Неймар не покинет парижский клуб ради перехода в «Реал» в ближайшее время, как об этом часто пишут СМИ:

«Голову даю на отсечение, Неймар не перейдет в „Реал“.

Если ПСЖ подписал Неймара и Мбаппе, то лишь с целью того, чтобы эти игроки остались в команде, а не ушли. Неймар - звезда ПСЖ.

Он делает разницу. Понаблюдайте за его игрой: по нему не скажешь, что он хочет уйти. Он убежден в том, что он счастлив здесь. Он хочет преуспеть в ПСЖ».

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:50
ГАЗЗАЕВ: ДАЮ УСЫ НА ОТСЕЧЕНИЕ НЕЙМАР НЕ ПЕРЕЙДЁТ В РЕАЛ !
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 12:12
Луис не знает Папу Неймара...)))
так бы не заявлял...
vastudio
vastudio
сегодня в 12:04
Адресок напиши,куда за головой приходить!
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 11:19
Если перейдёт неймар в реал то его голову можно кидать неймару когда будет играт против барсы 😂
дурман
дурман
сегодня в 11:18
Реал может забрать Неймара после 30, ну и если ПСЖ обонкротится
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:14
Опрометчивое заявление!
No problem
No problem
сегодня в 10:44
у тебя голова не с того места растёт индюк.
Dream game
Dream game
сегодня в 10:34
Учитывая непостоянность бразильского петушка и мощь сливочного мешка в плане сделок, то боюсь с отсечением головы он поторопился
Пари Сен-Жермен
Пари Сен-Жермен
сегодня в 09:33
Я спокоен.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:31
Лучше "колбасу"на пятаки.......
nahan
nahan
сегодня в 09:31
Знает ведь, что всё равно ему голову не отрубят, не те времена...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:27
Интересно если все же перейдет, он лишится головы или окажется тем ещё балаболом
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