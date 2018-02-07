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Ерохин: «„Зенит“ получил от игры с „Црвеной Звездой“ то, что хотел»

вчера, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

Александр Ерохин стал автором единственного гола в товарищеском матче между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Полузащитник принял поздравления от пресс-службы «сине-бело-голубых» и поделился впечатлениями от встречи:

«Спасибо за поздравления! Я думаю, что забил спонтанно, потому что был отскок, подбор, я ударил по воротам и забил.

В принципе, получались какие-то моменты, которые мы наигрываем, но мы играем под нагрузками — это чувствуется чуть-чуть. Я думаю, что сейчас ближе к официальному матчу будет немного отпускать, чтобы команда становилась более свежей.

Много грубости на поле? Просто никто не хотел уступать. Во втором тайме градус повысился, небольшие стыки какие-то, но ничего — все спокойно и обошлось без драк.

„Црвена Звезда“ — серьезный соперник, который удачно выступал в еврокубках, поэтому хороший спарринг получился. Получили от этой игры то, что хотели».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил drug01
сегодня в 00:39
drug01:
Лукавишь! Получили не все что хотели!
Не столько, сколько хотели....
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 22:47
главное результат
drug01
drug01
вчера в 21:48
Лукавишь! Получили не все что хотели!
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