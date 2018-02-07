Ерохин: «„Зенит“ получил от игры с „Црвеной Звездой“ то, что хотел»

Александр Ерохин стал автором единственного гола в товарищеском матче между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Полузащитник принял поздравления от пресс-службы «сине-бело-голубых» и поделился впечатлениями от встречи:

«Спасибо за поздравления! Я думаю, что забил спонтанно, потому что был отскок, подбор, я ударил по воротам и забил.

В принципе, получались какие-то моменты, которые мы наигрываем, но мы играем под нагрузками — это чувствуется чуть-чуть. Я думаю, что сейчас ближе к официальному матчу будет немного отпускать, чтобы команда становилась более свежей.

Много грубости на поле? Просто никто не хотел уступать. Во втором тайме градус повысился, небольшие стыки какие-то, но ничего — все спокойно и обошлось без драк.

„Црвена Звезда“ — серьезный соперник, который удачно выступал в еврокубках, поэтому хороший спарринг получился. Получили от этой игры то, что хотели».