Сборная России сыграет товарищеский матч с Иорданией

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вчера, 12:42

Сборная России дома проведёт товарищескую встречу с командой Иордании.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, матч состоится 4 сентября. Город и стадион будут объявлены позже.

Ранее представитель сборной Иордании поделился подробностями предстоящего поединка.