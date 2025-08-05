Сборная России сыграет товарищеский матч с Иорданией

Сборная России дома проведёт товарищескую встречу с командой Иордании.
Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, матч состоится 4 сентября. Город и стадион будут объявлены позже.
Ранее представитель сборной Иордании поделился подробностями предстоящего поединка.
В общем деду не до футбола и не до наших Карпинских даунов..., однако (!), мысли верные втирает. Жаль что Дюков не слышит. Ну так и немудрено. Он ведь дегенерат и прихвостень, коих в нашей отчизне наплодили на тыщу лет вперёд (facepalm).
В общем деду не до футбола и не до наших Карпинских даунов..., однако (!), мысли верные втирает. Жаль что Дюков не слышит. Ну так и немудрено. Он ведь дегенерат и прихвостень, коих в нашей отчизне наплодили на тыщу лет вперёд (facepalm).
Интересно, а наш гл.тренер в курсе, что 4 сентября игра со сб.Иордании или он узнаёт, как имы на сайте РФС?
Интересно, а наш гл.тренер в курсе, что 4 сентября игра со сб.Иордании или он узнаёт, как имы на сайте РФС?