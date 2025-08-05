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Сборная России сыграет товарищеский матч с Иорданией

вчера, 12:42

Сборная России дома проведёт товарищескую встречу с командой Иордании.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, матч состоится 4 сентября. Город и стадион будут объявлены позже.

Ранее представитель сборной Иордании поделился подробностями предстоящего поединка.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Сёмин шарит. Он щас на рыбалке..., - сто грамм/закусон и всё такое...Заслужил, чего уж там...
В общем деду не до футбола и не до наших Карпинских даунов..., однако (!), мысли верные втирает. Жаль что Дюков не слышит. Ну так и немудрено. Он ведь дегенерат и прихвостень, коих в нашей отчизне наплодили на тыщу лет вперёд (facepalm).
Храневец
Храневец
вчера в 18:43
Пономарев утверждает ,что игра не нужна , нужен сильный соперник из Европы ,чтобы узнать наш уровень !Семин говорит ,что игра нужна ,Иордания участник ЧМ"26 и игра будет упорной ! Лично я сторонник первой версии !
Vilar
Vilar
вчера в 15:04
Решение сыграть со с.России принял главный тренер сб.Иордании.
Интересно, а наш гл.тренер в курсе, что 4 сентября игра со сб.Иордании или он узнаёт, как имы на сайте РФС?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:47
Иордания неплохо играет.
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