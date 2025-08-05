Черчесов может стать новым главным тренером «Ахмата»

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вчера, 16:35

Бывший главный тренер сборной России может возглавить грозненский «Ахмат».

Напомним, что сегодня, 5 августа, клуб покинул , проработав с командой из Грозного лишь полтора месяца.

Как сообщает источник, представители «Ахмата» уже контактировали с Черчесовым.

Последним местом работы Станислава Саламовича была сборная Казахстана, с которой он расстался в январе нынешнего года. Черчесов в прошлом уже тренировал в Грозном с 2011 по 2013 год.

После трех поражений подряд на старте чемпионата «Ахмату» предстоит домашний матч против «Зенита». Игра состоится в субботу, 9 августа.