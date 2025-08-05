Черчесов может стать новым главным тренером «Ахмата»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат».
Напомним, что сегодня, 5 августа, клуб покинул Александр Сторожук, проработав с командой из Грозного лишь полтора месяца.
Как сообщает источник, представители «Ахмата» уже контактировали с Черчесовым.
Последним местом работы Станислава Саламовича была сборная Казахстана, с которой он расстался в январе нынешнего года. Черчесов в прошлом уже тренировал в Грозном с 2011 по 2013 год.
После трех поражений подряд на старте чемпионата «Ахмату» предстоит домашний матч против «Зенита». Игра состоится в субботу, 9 августа.
Куда же ему, болезному, ещё идти тренировать?
Из сборной Казахстана выгнали, в Ференцварош обратно не позвали...
Только туда, куда позовут: в кармане уже прореху видно. )
Куда же ему, болезному, ещё идти тренировать?
Из сборной Казахстана выгнали, в Ференцварош обратно не позвали...
Только туда, куда позовут: в кармане уже прореху видно. )
Хоть закончатся слухи о его назначениях в разные другие клубы! )
Хоть закончатся слухи о его назначениях в разные другие клубы! )
Ахмата
Чабан уже давно едет с ярмарки. Был изгнан из Венгрии, потом из Казахстана. Третий провал хотите? Давайте
Ахмата
Чабан уже давно едет с ярмарки. Был изгнан из Венгрии, потом из Казахстана. Третий провал хотите? Давайте