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Черчесов может стать новым главным тренером «Ахмата»

вчера, 16:35

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить грозненский «Ахмат».

Напомним, что сегодня, 5 августа, клуб покинул Александр Сторожук, проработав с командой из Грозного лишь полтора месяца.

Как сообщает источник, представители «Ахмата» уже контактировали с Черчесовым.

Последним местом работы Станислава Саламовича была сборная Казахстана, с которой он расстался в январе нынешнего года. Черчесов в прошлом уже тренировал в Грозном с 2011 по 2013 год.

После трех поражений подряд на старте чемпионата «Ахмату» предстоит домашний матч против «Зенита». Игра состоится в субботу, 9 августа.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:06
Стасик уже истосковался весь: "Дайте мне в руки шашку!!!" ))
Куда же ему, болезному, ещё идти тренировать?
Из сборной Казахстана выгнали, в Ференцварош обратно не позвали...
Только туда, куда позовут: в кармане уже прореху видно. )
shlomo
shlomo
вчера в 18:16
Ну да... засиделся Стасик без дела... :)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:12
А может Черчесов и не собирается в Ахмат, ждёт предложения от Спартака?
s8rqeevy235r
s8rqeevy235r
вчера в 17:56
Хотел бы я посмотреть как он справится
112910415
112910415
вчера в 17:51
Это очень правильно!
Хоть закончатся слухи о его назначениях в разные другие клубы! )
Брулин
Брулин
вчера в 17:43
Может, за эти три года он опустит Ахмат в первую лигу
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 17:29
Пусть его назначат пожалуйста, а то как отставка где либо он всплывает. Динамо, Спартак, кто то еще был, но не помню
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:28, ред.
Я думаю это будет следующая крупная ошибка
Ахмата
Чабан уже давно едет с ярмарки. Был изгнан из Венгрии, потом из Казахстана. Третий провал хотите? Давайте
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:43
Кстати вот прям их вариант
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:43
Я думаю что это правильное решение руководства клуба Ахмат.
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