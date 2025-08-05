Клубы Российской Премьер-Лиги не углядели за качественными игроками. На рынке свободных агентов есть отличные варианты

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сегодня, 15:51

Усилят перспективные проекты.

ЦСКА не удалось переманить к себе Сергея Пиняева и Лечи Садулаева, «Спартак» провалился с трансфером Комличенко и не смог твёрдо обозначить позицию по Осипенко, при этом на рынке свободных агентов есть интересные варианты. Клубам стоит обратиться к тем, кто пока не нашёл себе команду.

Футболист, которого раскрыл Николич, а от его перехода в ЦСКА были большие ожидания. Туда же пришёл Марко, воссоединение должно было пойти полузащитнику на пользу. В новой команде он не смог раскрыться в полной мере – скромные два гола и четыре ассиста за 24 матча сезона-2024/25.

При этом есть стойкое ощущение, что полузащитнику элементарно не хватило времени, чтобы раскрыться. Только к весне «армейцы» перешли на «ромб» в центре поля, где Жемалетдинов мог играть «десятку». Как раз в концовке Рифат получал немало игрового времени – за шесть игр на финише Премьер-Лиги он четырежды выходил с первых минут. На том отрезке он отметился голом Махачкале и двумя голевыми. В том числе ассистировал Бистровичу в моменте с его победным голом «Спартаку».

Будь у Жемалетдинова чуть больше времени и если бы не ушел Николич, он мог бы раскрыться в ЦСКА . И всё же даже без этого Рифат должен пользоваться спросом на рынке. Может, не среди топ-клубов, но у команд уровня «Ростова» и «Рубина» точно.

В последние годы Кристиян катался по арендам, но после командировки в «Балтику» остался в команде Николича. Тренер активно использовал футболиста, при этом бросалась в глаза разница между ним и партнёрами в центре поля. Кисляк мог обеспечить объём и культуру паса, Миралем в «ромбе» стал волшебником, раздающим передачи, Обляков и Жемалетдинов тоже вписались. На их фоне Бистрович был крайне угловатым и не техничным футболистом. Понятно, что хавбек компенсировал это ошеломительной работоспособностью, но этого клубу оказалось мало.

Работоспособность Бистровича никуда не делась, плюс футболист может взять на себя инициативу в решающий момент – так он забил победный мяч со «Спартаком». Условному Адиеву такой футболист был бы необходим. Работоспособность, самоотдача и объём – отличные качества для его команды.

Агент активно ищет клуб для Ломаева, хотя раньше на молодого вратаря претендовал даже «Спартак». Иван длительный период провёл в «Крыльях Советов», конкурировал с Богданом Овсянниковым. При этом минувший сезон стал для самарцев переломным. Очень многое шло не по плану, Игорю Осинькину никак не удавалось переломить ситуацию, пришлось подключаться болельщикам и игрокам, чтобы спасти тренера от отставки. Весь сезон прошёл для коллектива в полном хаосе, и как итог многие игроки покинули «Крылья». Ломаев в их числе.

К слову, голкипер играет довольно авантюрно и периодически допускает грубые ошибки, что исключает его переход в гранд. Тем более у всех вратарская позиция укомплектована, а от сменщика требуют стабильности. Сейчас появляются слухи о потенциальном воссоединении с самарцами – сообщается, что футболист тренируется с командой. Также есть вариант с клубом «Ларисса» из Греции.

Чемпионство было для Фёдора гештальтом. В последние годы он был к нему всё ближе – с небольшим опозданием после золотых времён перешёл в «Локомотив», стал дядькой-наставником в едва не дотянувшем до титула «Динамо». И вот, вернувшись в «Краснодар», реализовал и свою мечту, и мечту Сергея Галицкого.

Ещё большой вопрос, захочет ли Смолов играть дальше, всё сводится к завершению карьеры. Если же продолжит, его всегда могут принять если не в качестве хорошего игрока ротации, то как опытного лидера раздевалки, отвечающего за атмосферу.

На пике опорник даже вызывался в сборную России, стал знаковой фигурой для «Ахмата». Но у любого периода есть свойство заканчиваться. Грозненцы решили усилиться, чтобы не повторить ошибок прошлого сезона и не бороться за выживание, тем более не падать в стыки. В эту конфигурацию возрастной полузащитник на грани стагнации, перенёсший операцию на паху, точно не вписывается. То есть Антон ещё вполне может принести пользу, просто «Ахмат» научился выживать без него и хочет перестраховаться.

Условный «Локомотив» ранее уже забирал Артёма Тимофеева для глубины состава. Возрастной полузащитник не подходит на роль основного футболиста топ-клуба, но качество ротации и определённую стабильность дать может. То же самое можно сказать об Антоне.

Для Бериши ситуацию сильно испортила травма ахилла, из-за которой он пропустил полгода в минувшем сезоне. Далее полузащитник так и не смог вернуть себе место в стартовом составе, в стыках против «Урала» легионера даже не задействовали.

При этом Бернард был лидером атаки грозненцев – три мяча и шесть голевых в сезоне-2023/24, пять голов и два ассиста за год до этого. На пике вингер забивал восемь мячей за чемпионат. То есть это качественный исполнитель, способный делать разницу в финальной трети, но его пути с «Ахматом» разошлись из-за перестройки команды и травмы Бернарда. Сейчас легионер восстановился, так что при попадании в проработанную игровую систему, как у «Балтики», он способен растянуть карьеру ещё на год-другой.