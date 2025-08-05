Московское «Динамо» занимает последнее место в РПЛ по ударам в створ

По итогам трех туров чемпионата России московское «Динамо» занимает последнее 16-е место по количеству ударов в створ ворот.
За пять игр подопечные Валерия Карпина лишь пять раз попали в «рамку».
Далее в этом антирейтинге расположились махачкалинское «Динамо» (6 ударов в створ), «Ростов» (8) и «Спартак» (9).
По общему количеству ударов московские динамовцы – третьи с конца с 26 попытками. Хуже били в сторону ворот только игроки махачкалинского «Динамо» (21) и «Оренбурга» (24).
Напомним, что в матче «Краснодара» игроки московского «Динамо» вообще ни одного раза не попали в створ.
Ну и кроме всего, нет связующего звена, диспетчера, поэтому и направлять нападающих некому. Вот, где чувствуется потеря Карраскаля и травма Бителло. Ну и конечно, с появлением Зайнутдинова или даже Рубенса, у Скопинцева появилась возможность обострять и освежать фланг, то, что он очень любит. Сейчас, он может безбоязненно бежать в атаку, идти в обводку и бить. Именно его, очень не хватало в Краснодаре, на месте никакущего Нгамальо, о чем я писал сразу после игры... Скопинцев- это ударная атакующая сила, не очень толковая, но техничная и с хорошим ударом.
Не знаю, каким выйдет Тюкавин, но команде нужен пробивной ЦН- типа Даку. Я очень жалел, когда разговоры о возможной покупке этого игрока, так и остались разговорами... И всё таки, надеюсь на Карпина и на улучшение игры... Вот только, количество травмированных очень огорчает и настораживает.
Ну и кроме всего, нет связующего звена, диспетчера, поэтому и направлять нападающих некому. Вот, где чувствуется потеря Карраскаля и травма Бителло. Ну и конечно, с появлением Зайнутдинова или даже Рубенса, у Скопинцева появилась возможность обострять и освежать фланг, то, что он очень любит. Сейчас, он может безбоязненно бежать в атаку, идти в обводку и бить. Именно его, очень не хватало в Краснодаре, на месте никакущего Нгамальо, о чем я писал сразу после игры... Скопинцев- это ударная атакующая сила, не очень толковая, но техничная и с хорошим ударом.
Не знаю, каким выйдет Тюкавин, но команде нужен пробивной ЦН- типа Даку. Я очень жалел, когда разговоры о возможной покупке этого игрока, так и остались разговорами... И всё таки, надеюсь на Карпина и на улучшение игры... Вот только, количество травмированных очень огорчает и настораживает.
Валерины же все команды играют в сверх атакуюший футбол, с кучей % владения и аномальным количеством ударов
Просто удивительно....
Как теперь с этим жить
Валерины же все команды играют в сверх атакуюший футбол, с кучей % владения и аномальным количеством ударов
Просто удивительно....
Как теперь с этим жить