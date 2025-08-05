Московское «Динамо» занимает последнее место в РПЛ по ударам в створ

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вчера, 15:03

По итогам трех туров чемпионата России московское «Динамо» занимает последнее 16-е место по количеству ударов в створ ворот.

За пять игр подопечные лишь пять раз попали в «рамку».

Далее в этом антирейтинге расположились махачкалинское «Динамо» (6 ударов в створ), «Ростов» (8) и «Спартак» (9).

По общему количеству ударов московские динамовцы – третьи с конца с 26 попытками. Хуже били в сторону ворот только игроки махачкалинского «Динамо» (21) и «Оренбурга» (24).

Напомним, что в матче «Краснодара» игроки московского «Динамо» вообще ни одного раза не попали в створ.