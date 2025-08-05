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Московское «Динамо» занимает последнее место в РПЛ по ударам в створ

вчера, 15:03

По итогам трех туров чемпионата России московское «Динамо» занимает последнее 16-е место по количеству ударов в створ ворот.

За пять игр подопечные Валерия Карпина лишь пять раз попали в «рамку».

Далее в этом антирейтинге расположились махачкалинское «Динамо» (6 ударов в створ), «Ростов» (8) и «Спартак» (9).

По общему количеству ударов московские динамовцы – третьи с конца с 26 попытками. Хуже били в сторону ворот только игроки махачкалинского «Динамо» (21) и «Оренбурга» (24).

Напомним, что в матче «Краснодара» игроки московского «Динамо» вообще ни одного раза не попали в створ.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:05
Или Абаскаля в Спартак...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:52
Не удивлюсь ,если зимой вернут Личку
eyvd7xmhk2xs
eyvd7xmhk2xs
вчера в 15:59
Тоже мне, нашли показатель...
ntg9t4mc9sfd
ntg9t4mc9sfd
вчера в 15:41
Некому бить по воротам, или боятся запороть момент
Брулин
Брулин
вчера в 15:37
Какая неожиданная информация
Валерины же все команды играют в сверх атакуюший футбол, с кучей % владения и аномальным количеством ударов
Просто удивительно....
Как теперь с этим жить
Capral
Capral
вчера в 15:36, ред.
По большому счету и некому попадать в ворота. Нгамальо начал деградировать еще у чеха, Гладышев, как я неоднократно говорю- не чистый нападающий, и ему лучше играть под напами, как когдато Воронин, а Сергеев- это особо сложный вариант. Сейчас, Карпин использует его по питерскому варианту, который ничего хорошего- ни Зениту, ни самому Ивану не принёс. Поэтому, я еще раз делаю ударение на том, что Сергеев должен играть блуждающего форварда, то-есть, не стоять тупо и ждать пас, а маневрировать, уводить за собой соперника, путать оборону неприятеля, так, как он играл у Осинькuна...

Ну и кроме всего, нет связующего звена, диспетчера, поэтому и направлять нападающих некому. Вот, где чувствуется потеря Карраскаля и травма Бителло. Ну и конечно, с появлением Зайнутдинова или даже Рубенса, у Скопинцева появилась возможность обострять и освежать фланг, то, что он очень любит. Сейчас, он может безбоязненно бежать в атаку, идти в обводку и бить. Именно его, очень не хватало в Краснодаре, на месте никакущего Нгамальо, о чем я писал сразу после игры... Скопинцев- это ударная атакующая сила, не очень толковая, но техничная и с хорошим ударом.

Не знаю, каким выйдет Тюкавин, но команде нужен пробивной ЦН- типа Даку. Я очень жалел, когда разговоры о возможной покупке этого игрока, так и остались разговорами... И всё таки, надеюсь на Карпина и на улучшение игры... Вот только, количество травмированных очень огорчает и настораживает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
Первоочередная задача Валеры - это срочно поправить своим игрокам "прицел"
..)
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